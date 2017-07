Presidente do Corinthians promete ligar para a CBF: “É o que resta”

O presidente do Corinthians foi outro que não poupou o auxiliar Pablo Almeida da Costa pelo gol mal anulado de Jô, ainda no primeiro tempo do empate por 1 a 1 entre o clube e o Flamengo. Insatisfeito com o que considerou um erro inadmissível, Roberto de Andrade disse não entender o que motivou a anulação e prometeu telefonar para o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Marco Polo Del Nero.

“Não tem como você ver o assistente errar um lance tão fácil quanto esse e o pessoal não ficar nervoso, como ficou todo mundo lá dentro do vestiário. O jogador mais de um metro atrás da marcação e o cara me aponta impedimento”, protestou o dirigente, reclamando da falta de capacidade da arbitragem em geral.

“Uma arbitragem dessa, que faz pré-temporada, tudo, e acontece um erro desse. Como pode fazer uma preparação melhor, investimento maior, e tudo piorar?”, continuou Roberto, que acredita que a pressão sobre os juízes pode ser a única saída para os alvinegros.

“O que existe é pegar o telefone e reclamar. Vou ligar e reclamar, presidente da CBF, eles tem que nos escutar. Estava todo mundo nervoso dentro do vestiário, timaço do Flamengo, isso desestimula. Se é um lance duvidoso eu não crucifico ninguém, faz parte, mas não é duvidoso. Fácil demais de marcar. Não sei o que passa pela cabeça do auxiliar, não é possível que ele se enganou”, concluiu.