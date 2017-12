Corinthians quer jogadores inteiros para “driblar” preparação curta

O Corinthians fez diversos pedidos antes das férias e tem na sua comissão técnica a expectativa que os jogadores não “abusem” demais do período de descanso entre a atual temporada e o próximo ano. Preocupado com a curta pré-temporada que terá pela frente, o Timão quer que os jogadores não tenham de recuperar muita coisa na parte física para desempenharem um futebol aceitável.

“Uma pena que nós tenhamos uma preparação tão curta por conta da Copa do Mundo. Por isso pedimos para os atletas se cuidarem bastante, terem um pouco de consciência para não perder muito no retorno aos treinos”, disse à Corinthians TV o gerente de futebol do clube, Alessandro, um dos responsáveis por essa conversa com o grupo de jogadores.

Além das curtas duas semanas entre a reapresentação dos atletas e a estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 17 de janeiro, contra a Ponte Preta, no estádio do Pacaembu, os comandados de Fábio Carille ainda vão perder alguns dias de treino para se deslocar aos Estados Unidos, local da disputa da Copa Flórida.

O clube deve realizar apenas três treinamentos com bola antes de embarcar para o país em que enfrentará o PSV-HOL, no dia 10, e o Rangers-ESC, no dia 13. Somando-se a isso o deslocamento da volta para São Paulo, o clube deve ter apenas 9 dias de treinamento antes de encarar a Macaca.

Nada disso, porém, fez com que a diretoria descartasse a participação no torneio. “A Flórida proporciona uma experiência boa, sempre, mesmo fora do mundo do futebol, os Estados Unidos estão um pouco fora mesmo. São jogos de alto nível para a gente iniciar o trabalho”, continuou Alessandro.

A seu favor, no entanto, os alvinegros têm uma tabela com pouquíssimos deslocamentos nos dois primeiros meses do ano. Até o primeiro jogo da Libertadores, contra o Millonarios-COL, em Bogotá, no dia 28 de fevereiro, serão nove partidas. Sete delas ocorrerão na capital paulista, entre Pacaembu e, talvez, Itaquera. Uma se dará em Santo André enquanto a outra ficará a cargo de Novo Horizonte, na única viagem do elenco neste período.