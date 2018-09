Preço de camisas do Brasileirão sofre aumento; Palmeiras sobe 20%

Conforme o Brasileiro Série A se encaminha para sua reta final, a disputa pelo título fica cada vez mais acirrada. Buscando adquirir uma camisa do seu time do coração, alguns torcedores notaram um aumento do preço no último mês.

Segundo um levantamento do Cuponomia, portal de ofertas no e-commerce, o preço das camisas dos times que ocupam as 10 primeiras posições na competição, aumentaram até 40%, aproximadamente, nos últimos dois meses. O levantamento considerou os menores preços dos produtos oferecidos no e-commerce durante o período.

A camisa 1 do Palmeiras, por exemplo, que em agosto podia ser encontrada nas lojas online por R$ 206,99, atualmente é vendida por R$ 249,90. Um aumento de 20%. O uniforme oficial do Fluminense foi o que mais apresentou alteração. Passou de R$ 104,99 para R$ 143,99 no final de setembro, o maior aumento de preço registrado pela pesquisa: 40%.

Outro destaque é a Chapecoense. A equipe que vive processo de recuperação no torneio, já que ocupa a zona de rebaixamento, teve um aumento de 11%. Antes, a camisa do time poderia ser encontrada por R$ 152,99. Agora, o valou subiu para R$ 169,99.

Os preços das camisas foram checados pelo Cuponomia no período 1 de agosto a 25 de setembro de 2018 e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio dos fornecedores.