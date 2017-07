Pratto defende Ceni e coloca culpa por má fase nos jogadores

O atacante Lucas Pratto foi o escolhido para falar com a imprensa nesta quarta-feira e, como era de se esperar, respondeu muitas questões relacionadas à saída de Rogério Ceni do comando do São Paulo. O argentino fez questão de defender o ex-técnico são-paulino.

“O desempenho em campo foi muito ruim, abaixo das expectativas. Coletivamente e taticamente, não fizemos o que o treinador queria. Rogério é um técnico muito capacitado, tinha uma comissão que se preparou muito, e a gente não conseguiu ajudar dentro de campo, coletivamente”, lamentou.

Pratto, que chegou do Atlético-MG em fevereiro, garantiu que não havia nenhum tipo de problema entre o elenco e Ceni. Para ele, o fato de os resultados não terem surgido se deu por conta de uma série de detalhes que não deram certo.

“O grupo sempre esteve com ele, as estatísticas mostram que a gente corria igual ou mais que o rival. Mas como finalizamos, como corríamos, esse era o problema. São detalhes, quem está aqui sabe como nos trabalhávamos com o Rogério. Eram detalhes, momentos de tranquilidade no ataque, de saber a hora de sair jogando ou dar um chutão”, analisou.

Sem marcar desde o duelo contra o Vitória, justamente no último triunfo do Tricolor no Brasileirão, Pratto afirmou que não vem tendo facilidade para finalizar nas últimas partidas, por conta da má fase ofensiva do time.

“Não estou conseguindo finalizar com comodidade, a última vez creio que foi contra o Atlético-MG, depois não mais. É uma fase na qual ofensivamente não estamos cumprindo as expectativas, e as jogadas não estão saindo. Mas estamos trabalhando, o treino de hoje foi de jogadas ofensivas”, finalizou.

O próximo compromisso do São Paulo é no domingo, às 19 horas (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro. Com 11 pontos, o clube do Morumbi ocupa o 17º lugar no Nacional, na zona de rebaixamento da competição.

*Especial para a Gazeta Esportiva