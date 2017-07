Pendurados do Corinthians tentam “esquecer” Derby na quarta

O Corinthians encara a Ponte Preta, neste sábado, às 19h (de Brasília), no estádio de Itaquera, pela 12ª rodada do Brasileiro, mas boa parte da torcida já espera o Derby da próxima quarta-feira, no Palestra Itália. Buscando evitar projeções e reforçar o planejamento de ir “jogo a jogo”, os alvinegros tentam esquecer a importância do embate na casa do rival, mas três deles são os que têm uma missão mais difícil: pendurados, Gabriel, Rodriguinho e Jô podem perder o clássico se levarem cartão amarelo.

“É ruim ficar fora de jogos como esse, clássico todos querem jogar. Tem um cuidado especial, fica com isso na cabeça, mas não pode tirar o pé”, explicou o meia, que, assim como o volante, acabou perdendo justamente a decisão do Campeonato Paulista, em Itaquera, por conta do acúmulo de amarelos. Diante do mesmo rival e em situação parecida, ele assegura que, se necessário for, levará cartão diante da Macaca.

“Se a gente tiver que fazer uma falta, faz. Esperamos poder ganhar esse jogo que a gente segue na sequência boa desse começo de Brasileiro”, comentou o armador, repetindo a linha de trabalho adotada por Fábio Carille na temporada, sem diferenciar os jogos que o time tem pela frente. Além do trio, por sinal, o comandante ainda tem o reserva Marquinhos Gabriel entre os pendurados.

“No começo do campeonato, o Carille perguntou se queríamos estabelecer metas de três partidas, como era em 2015, mas a gente definiu jogo a jogo. Cada partida é importante e agora a gente está indo muito bem”, avaliou Rodriguinho, que vê nos 29 pontos conquistados pela equipe em 11 rodadas o motivo para não mudar o pensamento antes de encarar o Palmeiras.

“Depende do que o treinador quer, pensa. Tem treinador que fala em cinco jogos, 10 jogos, vai muito do que cada um pensa. Em 2015 era seis, sete pontos a cada três jogos. Vai estipulando metas para cada um dos campeões. Resolvemos fazer jogo a jogo, tratar cada jogo como uma final e está tudo certo”, concluiu o atleta.

Antes dos palmeirenses, Carille já terá que lidar com um desfalque para o embate contra a Macaca: o lateral direito Fagner, justamente por conta dos três amarelos, dará lugar a Léo Príncipe no setor. Para o embate, o Timão terá uma equipe com Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.