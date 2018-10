Pedra no sapato, Paraná ainda enfrenta Flamengo, Palmeiras e Inter no Brasileirão

Pedra no sapato: assim pode ser definido o lanterna Paraná no Campeonato Brasileiro. A apenas dez rodadas do fim da competição, a equipe comandada por Claudinei Oliveira tem quase 100% de chances de ser rebaixada, mas ainda assim atrapalha alguns times, como foi o caso do São Paulo na primeira rodada do segundo turno.

Naquela ocasião, o tricolor paulista foi até a Vila Capanema e abriu o placar aos oito minutos com Nenê, no entanto, caminhando para o fim da primeira etapa, o lateral-direito Júnior deixou tudo igual e o resultado assim permaneceu até o apito final. Desde então, o São Paulo soma apenas duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, no que pode ser considerado seu “declínio” no returno.

A má notícia é que, dos cinco primeiro colocados, Flamengo, Palmeiras e Internacional vão encarar o incômodo adversário, com todas as partidas fora de casa, ou seja, na mesma condição que o tricolor. O Grêmio, que atualmente figura na quinta posição, enfrentou os paranaenses no dia 15 de setembro em sua Arena e venceu por 2 a 0. No primeiro turno, 0 a 0 na Vila Capanema.

O Rubro-Negro pega o Paraná no domingo, 21 de outubro, às 19h, e tem uma sequência de quatro jogos com Cruzeiro, Vitória, América-MG e Atlético-MG antes de enfrentar o Palmeiras. O duelo contra o alviverde será no dia 17 de novembro. Jogos muito difíceis para o Paraná, mas a Vila Capanema foi um importante trunfo para os comandados de Claudinei Oliveira (antes de iniciar essa sequência, o Paraná enfrenta o Bahia pela 29ª rodada).

Das 14 rodadas disputadas em casa até o momento, o time perdeu apenas quatro, venceu três e empatou sete, mas a última vitória foi só em 22 de julho dentro dos seus domínios, contra o América-MG. Fora de casa o Paraná não possui nenhuma vitória (são doze derrotas e dois empates).

Para fechar a sequência, o Internacional sai do Beira-Rio e viaja até o Paraná para enfrentar a equipe local na última rodada. Se o primeiro lugar precisar ser decidido nos detalhes, por apenas alguns pontinhos, é melhor não acontecer com o Colorado o que aconteceu com o São Paulo.