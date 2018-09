Para seguir sonhando com G-6, Santos visita o lanterna Paraná

Para recuperar os pontos perdidos em casa no empate com o Grêmio e seguir sonhando com o G-6 e uma vaga na Libertadores de 2019, o Santos visita o lanterna Paraná neste domingo, às 19h (de Brasília), no Estádio Durival de Britto, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe, 10º colocado e com um jogo a menos no campeonato, terá novamente o desfalque de Carlos Sánchez – o meio-campista sofreu uma distensão muscular durante treinamento pela seleção uruguaia, no Estados Unidos.

O técnico Cuca levantou a possibilidade de poupar alguns titulares por conta do desgaste físico pela sequência de partidas – Rodrygo é um dos que apresentam cansaço.

“É errado pensar que o Paraná é o último e vamos ganhar com facilidade. Paraná tem jogado bem, poderia ter ganhado do Sport e estava ganhando da Chapecoense. Tem que jogar muito bem para vencer no domingo”, disse o treinador santista.

Abalado pelo empate em casa cedido para a Chapecoense nos minutos finais da partida de meio de semana, o Tricolor da Vila, pressionado por seu torcedor, não pode sequer cogitar um novo tropeço.

Último colocado na classificação com um longo jejum de vitórias, o time do técnico Claudinei Oliveira, que ainda não conseguiu nenhum triunfo desde que retornou ao clube, deve mudar mais uma vez na busca por equilíbrio e, principalmente, tranquilidade no momento de decidir.

O volante Leandro Vilela, que recebeu o terceiro cartão amarelo na falta que originou o gol catarinense, vai cumprir suspensão automática. As principais opções do treinador paranista para a vaga são Torito González, Wesley Dias e Jhonny Lucas. Outras mudanças podem acontecer, como a entrada de Maicosuel entre os titulares e do reforço Deivid, que já estreou no segundo tempo da última partida.

O goleiro Richard acredita que só o resultado positivo pode começar a tirar o Tricolor dessa situação que envergonha o grupo. “Precisamos vencer o quanto antes, jogando bem ou mal. Precisamos vencer, ter uma sequência boa de vitórias, para a equipe ganhar confiança e tirar essa ansiedade. A gente está envergonhado com a situação, sabemos que o Paraná não merece isso. Temos que saber lidar com isso agora para vencermos o próximo jogo em casa”, avaliou.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ X SANTOS

Local: Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba (PR)

Data: 09 de setembro de 2018, domingo

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa-PA)

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Heronildo S. Freitas da Silva (PA)

PARANÁ: Richard; Junior, Rayan, René Santos (Jesiel) e Igor; Wesley Dias (Jhonny Lucas), Alex Santana, Caio Henrique e Nadson (Maicosuel); Carlos (Deivid) e Rafael Grampola

Técnico: Claudinei Oliveira

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Daniel Guedes (Jean Mota); Eduardo Sasha, Rodrygo (Derlis González) e Gabigol

Técnico: Cuca