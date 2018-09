Para seguir na cola dos líderes, Palmeiras recebe o embalado Atlético-PR

Embalado pela boa sequência conquistada no mês de agosto sob comando de Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira visando manter a fase positiva e colar ainda mais nos líderes do Campeonato Brasileiro. Para tanto, o Verdão recebe no Allianz Parque a equipe do Atlético-PR, às 21h (de Brasília), pela 23ª rodada da competição.

O Palmeiras é o quinto colocado no Brasileirão, com 40 pontos e empatado com o Grêmio, que abre o G-4 e leva vantagem no saldo de gols. O time alviverde está há sete jogos sem perder na competição e vem vitória fora de casa contra a Chapecoense, quando utilizou um time alternativo, o que deve ser repetido no clássico contra o Corinthians neste sábado, como afirmou o próprio Felipão.

Para o duelo desta quarta-feira, porém, a escalação deve ser a titular. O Palmeiras enfrentou problemas para voltar de Chapecó e levou 12 horas no total para chegar na capital paulista. Com o desgaste físico do jogo mais o da viagem em si, é provável que Felipão coloque o considerado time principal em campo, que estaria mais descansado, após ter sido poupado no fim de semana.

Além disso, a partida contra o Furacão poderia dar ritmo de jogo à equipe que deve entrar em campo na próxima semana diante do Cruzeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e que atuou há praticamente uma semana atrás, contra o Cerro Porteño.

As únicas baixas certas são o zagueiro Luan, o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o atacante Hyoran, suspensos. Nos poucos minutos que a imprensa pôde acompanhar do último treino antes do duelo, Felipão esboçou o 11 titular com: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Vitor Santos; Thiago Santos, Felipe Melo e Moisés; Willian, Dudu e Borja.

Furacão em ascensão

Do outro lado, vivendo um momento de escalada na classificação do Campeonato Brasileiro, com uma sequência de quatro vitórias consecutivas, saltando da zona de rebaixamento para a metade superior da tabela e começando a sonhar com um algo mais, o Furacão chega embalado para buscar pontos fora de casa. O técnico Tiago Nunes conseguiu remontar a equipe após a parada para a Copa do Mundo e a saída de Fernando Diniz e, a cada rodada, a confiança, inclusive do torcedor, só aumenta.

Para a partida, o treinador rubro-negro não poderá contar com Raphael Veiga, que forçou o terceiro cartão amarelo para ser suspenso, já que por questões contratuais não poderia encarar a equipe paulista. Bruno Nazário deve ficar com a vaga. Já Lucho González, poupado no último jogo, pode retornar no lugar de Bruno Guimarães. Na defesa, os experientes Paulo André e Thiago Heleno finalmente estão recuperados, mas a tendência e ficarem como opção, já que carecem de ritmo de jogo.

Um dos principais nomes neste novo momento do Rubro-Negro na temporada, o atacante Pablo mostra que o time está confiante e acreditando em voltar para casa com três pontos na bagagem. “Pensamos jogo a jogo. Contra o Palmeiras, temos que estar concentrados. Sabemos do potencial da equipe adversária, mas temos que aproveitar esse nosso momento. Queremos chegar lá e vencer a partida”, concluiu.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ATLÉTICO-PR

Local: Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 05 de setembro de 2018, quarta-feira

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Silbert (RJ) Faria Sisquim (RJ)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Vitor Santos; Thiago Santos, Felipe Melo e Moisés; Willian, Dudu e Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari

ATLÉTICO-PR: Santos; Jonathan, Zé Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington, Lucho González e Bruno Nazário; Nikão, Marcinho e Pablo.

Técnico: Tiago Nunes