Para não desprender dos líderes, Flamengo prefere pensar jogo a jogo

O Flamengo foi derrotado por 1 a 0 pelo Grêmio na noite de quarta-feira e viu o Corinthians abrir 12 pontos de vantagem na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo o caneco como principal objetivo, ainda mais por conta do alto investimento, os flamenguistas preferem não falar desta disputa. O Rubro-Negro caiu para a quarta posição na tabela de classificação, mas garante que o pensamento dos jogadores está mesmo no jogo a jogo.

“Não podemos ficar pensando na pontuação dos outros times. O Corinthians está fazendo uma grande campanha e merece parabéns por isso, mas podemos seguir lutando. O importante é mantermos o foco apenas nos nossos próprios jogos. Quando conseguimos uma grande sequência de vitórias fomos rapidamente para a parte de cima da tabela de classificação e queremos retomar essa caminhada”, avisou o volante Márcio Araújo.

O lateral-direito Rodinei pensa de maneira parecida. “Precisamos manter o nosso foco apenas naquilo que podemos mudar, que é o nosso desempenho dentro de campo. O próximo jogo é sempre o mais importante e se conseguirmos ter uma boa série de vitórias vamos atingir os nossos objetivos. Não devemos ficar pensando no Corinthians, no Grêmio ou em qualquer outro time que não seja o nosso próximo adversário. Assim vamos construir uma grande campanha”, disse o lateral.

Se o foco está sempre no próximo jogo, as atenções dos flamenguistas agora se voltam para o duelo contra o Cruzeiro no próximo domingo, às 16h(de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Zé Ricardo vai ser obrigado a mexer no time para este compromisso. O lateral-esquerdo peruano Miguel Trauco cumpre suspensão por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio. Renê assume a vaga. Em compensação, o atacante Paolo Guerrero, que estava suspenso diante dos gremistas, retorna no lugar de Leandro Damião.

Dessa maneira, o esboço de time para domingo, caso de nada anormal aconteça, tem: Thiago, Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Gustavo Cuellar, Diego, Everton Ribeiro e Everton; Paolo Guerrero. A sexta-feira foi de trabalho regenerativo no Ninho do Urubu, que recebe o treino deste sábado pela manhã. Em seguida a delegação viaja para a capital mineira.