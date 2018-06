Para confirmar boa fase, Santos e Internacional se enfrentam na Vila

Em momentos positivos na temporada, Santos e Internacional se enfrentarão neste domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter, oitavo colocado, busca voltar ao G-4. O Peixe, depois de golear o Vitória e empatar com o Corinthians, quer se afastar do Z-4.

O alvinegro deve repetir a escalação pela quarta vez, com Bruno Henrique, ainda em recondicionamento físico, como opção no banco de reservas. O Santos acalmou os ânimos e afastou o risco de demissão do técnico Jair Ventura após duas boas atuações.

“Pode ser que sim (mesma escalação). . Repetição é importante. Treinador às vezes não consegue. Quando joga bem, tudo indica que time se mantém. Bruno Henrique está voltando e quando estiver bem fisicamente, pode ser que ganhe espaço no time”, falou Jair, em entrevista coletiva.

O Internacional está invicto há seis jogos. O reencontro do lateral direito Zeca contra o seu ex-time será adiado porque o jogador no treino de sexta-feira sentiu uma lesão muscular. Assim o ala tem retorno programado após a disputa da Copa do Mundo da Rússia e não participa do jogo deste final de semana e da próxima quarta diante do Vasco. Em seu lugar entra Fabiano.

Por outro lado, o volante Rodrigo volta ao time titular após cumprir suspensão na rodada passada. Apesar da má fase do atacante William Pottker que segue há mais de 900 minutos sem balançar as redes, o técnico Odair Hellmann vai mantê-lo no comando do ataque. D´Alessandro permanece em processo de recuperação e irá atuar novamente com a camisa do Inter depois do Mundial da Rússia.

Os titulares Rodrigo Moledo, Edenílson, Patrick, Lucca e o reserva Brenner estão pendurados com dois cartões amarelos. Caso um deles recebam o terceiro não poderão atuar na última partida do Colorado antes da pausa para a Copa do Mundo contra o Vasco da Gama no Beira-Rio. A última vez que se enfrentaram na Vila Belmiro em 2016 pelo Brasileirão, o Colorado levou a melhor ao derrotar o Peixe por 1 a 0. O gol foi marcado por Aylon que atualmente joga no América-MG. A meta Colorada nesses dois jogos que restam é somar quatro pontos.

FICHA TÉCNICA

Santos x Internacional

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 10 de junho de 2018, domingo.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (Ambos do RJ).

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes, Fabiano, Rodrigo Moledo, Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Lucca, William Pottker e Leandro Damião.

Técnico: Odair Hellmann

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Diego Pituca, Renato e Jean Mota; Gabigol, Rodrygo e Eduardo Sasha.

Técnico: Jair Ventura