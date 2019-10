Palpites dos blogueiros: qual será o resultado de Corinthians x Santos?

6 /6 /6

Bruno Voloch: Santos é muito superior em todos os aspectos, o que convenhamos não é nenhuma vantagem em se tratando de ser melhor do que o atual Corinthians. Com o campeonato resolvido, a Libertadores virou título para os times paulistas. O Santos entra em campo ligeiramente menos pressionado do que o Corinthians. Mas a irregularidade e fragilidade dos dois times não permite arriscar rigorosamente nada. (Foto: Arquivo Pessoal)