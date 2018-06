Palmeirense provoca são-paulinos e causa tumulto no Allianz

A zona mista do Allianz Parque, normalmente movimentada após os clássicos, foi ainda mais agitada após o Choque-Rei. Enquanto os tricolores Marcos Guilherme e Hudson concediam entrevistas, uma confusão entre um torcedor do Palmeiras e jogadores do São Paulo causou correria entre os jornalistas.

Um indivíduo vestido com roupas da Mancha Alviverde, que estava na área destinada a torcedores ao lado da zona mista, local onde os palmeirenses pedem autógrafos e fotos aos jogadores, provocou os são-paulinos que deixavam a Arena.

Segundo a assessoria de imprensa do Tricolor, o torcedor fez um comentário ofensivo ao volante Petros, que não gostou da situação. O goleiro Jean foi separar o entrevero, mas a equipe de segurança do Palmeiras agiu rapidamente e tirou o indivíduo do local.

Quando os jornalistas chegaram ao local para presenciar o ocorrido, ainda foi possível ver Diego Souza nervoso com a situação e caminhando atrás do torcedor. Não houve contato entre ambos.

A confusão frustrou a entrevista de Marcos Guilherme, que pode ter feito seu último jogo com a camisa do São Paulo. O atacante completou seis jogos pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro e, se fizer o sétimo, não poderá ser negociado.