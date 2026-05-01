Palmeiras x Santos: veja onde assistir ao clássico pelo Brasileirão

Palmeiras e Santos voltam a se enfrentar neste sábado, desta vez, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico está marcado para as 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

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Como chegam as equipes

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chega para o clássico contra o Santos buscando manter sua vantagem na primeira posição. O Alviverde possui 32 pontos em 13 rodadas, com 10 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

No último jogo, o Verdão empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Já no Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.

Por sua vez, o Santos vem em mais uma sequência ruim na temporada. Já são cinco jogos seguidos sem vencer, que resultam em posições incômodas no Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. No Brasileirão, o Peixe é o 17º colocado com 14 pontos somados, abrindo a zona de rebaixamento, enquanto na Copa Continental, é o lanterna do grupo D, com dois pontos na quarta posição.

No clássico, o técnico Cuca não poderá contar com Gabriel Menino, Gustavo Henrique e Vinicius Lira, todos lesionados. Além deles, a presença de Neymar também é incerta devido ao gramado sintético do Allianz Parque.

Arbitragem

Não divulgada.