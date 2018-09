Palmeiras vence o Sport e cola no líder São Paulo no Brasileirão

Confira este e outros vídeos em

O Palmeiras está colado na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Verdão venceu o Sport por 1 a 0, com gol marcado por Willian – em seu primeiro toque na bola – e chegou aos 50 pontos no torneio. O São Paulo, primeiro colocado, soma 51.

A primeira etapa em Recife foi sofrível, apesar do início promissor. Com apenas cinco minutos, a defesa do Sport afastou cruzamento, mas Victor Luis pegou a sobra e mandou para a área. A zaga leonina veio saindo para deixar os palmeirenses em impedimento, mas Deyverson, sozinho em posição legal, girou e bateu firme, mas Magrão só encaixou.

O lance foi o único de perigo no primeiro tempo. Com dois volantes marcadores, o Verdão teve enormes problemas para fazer a transição ofensiva, enquanto o Sport, muito inferior tecnicamente, sequer conseguiu chegar ao ataque.

Ainda na etapa inicial, Lucas Lima, após pedir atendimento médico por duas vezes, deixou o gramado e foi substituído por Guerra. Foi o primeiro jogo do venezuelano desde sua contusão, justamente em partida contra o Sport, dia 26 de maio, pelo primeiro turno do Brasileiro, no Allianz Parque. Desde então, o meia passou por uma cirurgia nos ligamentos do pé esquerdo e outra para retirar pinos do local.

Os últimos 45 minutos, porém, foram bem diferentes e a emoção tomou conta da Ilha do Retiro. Com o relógio marcando menos de um minuto, Thiago Santos cobrou falta rápida para Guerra, que ficou na cara de Magrão, mas bateu em cima do goleiro.

Menos de 60 segundos depois, foi Deyverson quem ficou de frente para o arqueiro leonino. O centroavante avançou, driblou Magrão e, com a perna boa, bateu na rede pelo lado de fora. A pressão ‘teve fim’ com sete jogados, quando Hyoran finalizou cruzamento de Guerra de primeira, mas a bola explodiu na zaga.

O ímpeto palestrino diminuiu após o bombardeio e Felipão mexeu no time. Aos 14 minutos, Dudu entrou no lugar de Hyoran, que fez mais uma partida ruim. Mesmo com o ‘Baixola’ em campo, foi o Sport quem pressionou, primeiro em chute de Neto Moura de fora da área, depois em uma sequência de cruzamentos.

Precisando de uma vitória para encostar nos líderes, Felipão lançou suas principais peças. Em sua última alteração, Scolari colocou Willian na vaga de Jean, e o Bigode abriu o placar em seu primeiro toque na bola.

Aos 35, Dudu cobrou escanteio, a zaga desviou mal, Gustavo Gómez pegou a sobra na pequena área e cabeceou. A bola já havia entrado na finalização do paraguaio, mas Willian garantiu a vitória palestrina, chegou no rebote de Magrão e mandou para as redes. O Sport ainda pressionou até o minuto final, mas o Verdão conseguiu o triunfo.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 x 1 PALMEIRAS

Data: 23 de setembro de 2018, domingo

Local: Estádio da Ilha do Retiro

Horário: 18 horas (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Luciano Roggenbaum (PR) e Luiz Renesto (PR)

Cartões amarelos: Ronaldo Alves e Jair (SPORT); Luan e Felipe Melo (PALMEIRAS)

GOL

PALMEIRAS: Willian, aos 35 minutos do segundo tempo

SPORT: Magrão; Ernando, Ronaldo Alves (Claudio Winck), Durval e Sander; Marcão Silva, Jair e Neto Moura (Pablo Pardal); Morato (Matheus Peixoto), Marlone e Rogério

Técnico: Eduardo Baptista

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Thiago Santos e Lucas Lima (Guerra); Hyoran (Dudu), Jean (Willian) e Deyverson

Técnico: Luiz Felipe Scolari