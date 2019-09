Palmeiras vence o Avaí e garante liderança durante a Copa América

O Palmeiras ficará mais de um mês garantido na liderança do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, pela última rodada da competição antes da pausa para a Copa América, o Verdão bateu o Avaí por 2 a 0 no Allianz Parque.

Em uma partida tranquila contra o lanterna do Brasileirão, Deyverson fez o primeiro tento palestrino, validado pelo VAR, e Bruno Henrique fechou o marcador. A equipe de Felipão foi a 22 pontos (desconsiderando a vitória sobre o Botafogo, ainda sub judice), dois acima do vice-líder Santos. O Avaí segue com apenas quatro pontos.

Agora, o elenco do Palmeiras terá dez dias de folga antes de retomar os trabalhos na Academia de Futebol. A equipe fará alguns jogos-treinos antes de encarar o Internacional no Allianz Parque, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 10 de julho.

Os primeiros minutos de jogo no Allianz Parque não refletiram a tabela de classificação. No duelo entre o líder e o lanterna, foi o Avaí quem teve as primeiras oportunidades: Caio Paulista e Matheus Barbosa arriscaram de fora da área, mas não acertaram a meta.

Foi apenas um susto, entretanto. A equipe da casa logo tomou conta do jogo e, mesmo contra um adversário fechado no campo defensivo, conseguiu criar com facilidade. Zé Rafael parou em Vladimir e Diogo Barbosa exigiu belíssima defesa do goleiro em cobrança de falta.

A equipe catarinense concentrou seu poder de marcação pelo lado onde jogava Dudu. Se o camisa 7 palestrino caísse pela esquerda, era lá que estava a maior parte dos defensores visitantes. Se fosse pela direita, o mesmo acontecia. A opção deixou o Leão bagunçado em campo, especialmente no meio-campo.

A torcida, por sua vez, refletia o bom desempenho alviverde: mesmo contra um adversário fraco, mostrou paciência até que o Palmeiras chegasse ao gol. Após Dudu e Edu Dracena quase marcarem, o tento finalmente saiu, aos 34 minutos.

Marcos Rocha deu linda enfiada para Deyverson pelo alto. Com a bola pingando, o centroavante tocou por cima de Vladimir, o zagueiro Kundue não conseguiu impedir o lance e a bola entrou mancinha no gol. À princípio, o auxiliar marcou impedimento, mas após longa consulta ao VAR, o gol foi validado.

Bruno Henrique mata o jogo na 1ª assistência de Lucas Lima no ano

Na etapa final, o ímpeto palestrino diminuiu. A equipe de Felipão começou a administrar o resultado e a única oportunidade veio em lance de bola parada, quando Edu Dracena ficou no quase pela segunda vez no jogo.

Aos 20 minutos, Felipão chamou Moisés para o jogo. Seria o último lance de Lucas Lima em campo e o camisa 20 aproveitou bem para dar sua primeira assistência na temporada. O meia recebeu de Dudu na área e tocou para Bruno Henrique, na meia-lua. O volante dominou o lance, esperou Zé Rafael puxar a marcação, e bateu de chapa, com categoria, no canto de Vladimir.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 AVAÍ

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 13 de junho de 2019

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Clovis Amaral da Silva (PE)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Público: 31.946 torcedores

Renda: R$ 1.895.478,65

Cartões amarelos: Lucas Lima (Palmeiras)

GOLS

PALMEIRAS: Deyverson (34/1T) e Bruno Henrique (20/2T)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Thiago Santos) e Lucas Lima (Moisés); Dudu (Gustavo Scarpa), Zé Rafael e Deyverson

Técnico: Luiz Felipe Scolari

AVAÍ: Vladimir; Lourenço, Betão, Kunde e Igor Fernandes; Matheus Barbosa, Pedro Castro (Douglas) e Julinho e Gegê (Daniel Amorim); Caio Paulista e Getúlio (João Paulo)

Técnico: Geninho