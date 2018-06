Palmeiras tenta se aproximar do líder Flamengo antes da Copa

Palmeiras e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque em partida que valerá muito mais do que os três pontos. Na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo, o Verdão tenta deixar a distância para o líder em cinco pontos e poder manter a paz no clube antes do retorno do Brasileirão. Já o Rubro-Negro quer se distanciar de seu concorrente direto na provável despedida de Vinicius Júnior.

“Todo jogo tem caráter decisivo. Se não tem o caráter, com certeza vocês (da imprensa) arranjam um. Contra o Flamengo é jogo para acabar na frente, queremos acabar o pré-Copa nas primeiras posições, porque vamos ter jogado 30% do campeonato e é importante estar ali na frente”, disse o técnico Roger Machado.

O Verdão terá mudanças certas para o duelo. Os volantes Bruno Henrique e Felipe Melo, retornam após cumprirem suspensão diante do Ceará na última rodada. Além da dupla, o meia Moisés, que começou no banco contra o Vovô por conta do desgaste muscular, deve retornar ao time titular na vaga de Lucas Lima.

O Maior Campeão do Brasil ainda tenta quebrar uma marca. Desde que o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos, em 2003, aconteceram três Mundiais (2006, 2010 e 2014), que obrigaram a pausa do torneio nacional. E nas três ocasiões antes desse hiato, o Alviverde não conseguiu vencer.

Pelo lado do Flamengo, uma ausência de peso: o meia Diego, que sentiu a panturrilha da perna esquerda na partida de domingo diante do Paraná, teve lesão constatada e não foi relacionado para a partida. Jean Lucas ou William Arão devem ganhar a vaga do camisa 10.

Se não terá Diego, o técnico Maurício Barbieri contará com o retorno de Lucas Paquetá, que cumpriu suspensão diante do Paraná e volta à equipe. Livre de algumas lesões que o incomodaram nas últimas semanas, Juan deve ser relacionado, mas começando no banco. Léo Duarte e Thuler seguem no setor.

“Fizemos uma certa gordura e isso é muito importante. Mas ainda não ganhamos nada. Temos de manter os pés no chão e continuar o trabalho. Temos bons números, mas eles não nos garantem o título e queremos ser campeões. É importante manter o empenho”, afirmou o técnico Maurício Barbieri.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x FLAMENGO

Data: 13 de junho de 2018, sábado

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Neuza Ines Back (ambos de SC)

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Edu Dracena, Luan (Thiago Martins) e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Hyoran, Dudu e Willian

Técnico: Roger Machado

FLAMENGO: Diego Alves, Rodinei, Thuler, Léo Duarte e Renê; Gustavo Cuéllar, Jean Lucas (William Arão), Lucas Paquetá e Everton Ribeiro; Vinícius Júnior e Henrique Dourado

Técnico: Maurício Barbieri