Palmeiras reencontra o Flu, último algoz no Brasileiro, para se aproximar do título

O Palmeiras encontra nesta quarta-feira seu último algoz no Campeonato Brasileiro, mas também responsável direto por o Verdão ser o atual líder da competição. Invicto há 18 jogos, o Palestra não perde pela competição desde 25 de julho, quando foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, gol do lateral-direito Gilberto, no Maracanã. O resultado causou a queda do então técnico Roger Machado e, agora com Felipão, os dois times se reencontram às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque.

Na ocasião do duelo no primeiro turno, o Palmeiras era o sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, porém, o time chega ao confronto como líder com 67 pontos, cinco a mais que o Internacional, segundo colocado. Uma vitória pode permitir, inclusive, que o Maior Campeão do Brasil fique com a taça no jogo seguinte, contra o Paraná – para isso, Inter e Flamengo precisam tropeçar nas duas próximas partidas.

“Claro que é normal esse tipo de pensamento (de garantir o título), até porque é muito mais prazeroso fazer isso do que fazer conta para sair da zona de rebaixamento. Realmente falta pouco, mas não podemos deixar a ansiedade atrapalhar dentro de campo. Temos conversado bastante disso e a bagagem do Felipão ajuda muito nessas situações. Sabemos que não vamos dar show sempre, mas temos que manter a regularidade”, afirmou o atacante Willian.

O Palmeiras terá mudanças para o duelo. Moisés foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo direito e dará lugar a Lucas Lima. Além do meia, fora por contusão, o Verdão não terá o atacante Deyverson,suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O colombiano Borja assume a vaga no ataque.

Em contrapartida, os laterais Mayke e Diogo Barbosa, suspensos pelo STJD nos confrontos com Santos e Atlético-MG, voltam a ficar à disposição do treinador. Assim como o atacante Dudu, que cumpriu gancho por acúmulo de cartões.

O Tricolor, que vem de empate sem gols em casa com o Sport, ainda convive com a ameaça do rebaixamento, pois tem 41 pontos. Os tricolores, dirigidos pelo técnico Marcelo Oliveira, planejam conquistar logo a pontuação necessária para afastar o risco de descenso e, assim, se concentrar na Copa Sul-Americana. Após perderem por 2 a 0 na ida, o time carioca vai reencontrar o Atlético-PR no dia 28 de novembro em choque válido pela rodada de volta das semifinais do torneio continental.

“Em alguns jogos, como contra o Sport, finalizamos muito e não conseguimos gols. Se eu me preocupar muito, vou passar preocupação para os jogadores, mas temos que entender que precisamos melhorar. Jogador brasileiro peca muito de não trabalhar alguns complementos, cabeceio, perna esquerda. Temos que progredir já no jogo contra o Palmeiras para não comprometermos a nossa atuação”, explicou o ex-treinador do Palmeiras.

O Fluminense terá o retorno dos zagueiros Ibañez, que cumpriu suspensão contra o Sport, e Gum, preservado no mesmo jogo. Suspenso diante dos pernambucanos, o meia Junior Sornoza segue sendo desfalque pois foi convocado pela seleção equatoriana para disputar amistosos internacionais.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLUMINENSE

Local: Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 14 de novembro de 2018 (Quarta-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (Fifa-SC) e Helton Nunes (SC)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan (Antônio Carlos), Gustavo Gómez (Edu Dracena) e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Felipe Melo), Bruno Henrique e Lucas Lima; Willian, Dudu e Borja

Técnico: Felipão

FLUMINENSE: Júlio César; Gum, Ibañez e Digão; Igor Julião, Richard, Jadson, Marcos Junior e Ayrton Lucas; Everaldo e Luciano

Técnico: Marcelo Oliveira