Palmeiras recebe CSA buscando manter 100% de aproveitamento na era Mano

O sol voltou a brilhar no Palmeiras e equipe voltou a se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, às 19h15, o Verdão recebe o CSA, no Pacaembu, em partida válida pela 21ª rodada. O Alviverde entra em campo buscando chegar à quinta vitória consecutiva sob o comando de Mano Menezes.

A partida acontecerá no Pacaembu por conta do show do Bon Jovi no Allianz Parque, que acontece no dia anterior. Dessa forma, o Palmeiras retorna ao estádio municipal, no qual foi eliminado pelo Grêmio na Libertadores, em agosto, nas quartas de final da competição.

Mano Menezes tem um problema para resolver na lateral-direita: Marcos Rocha está suspenso, por conta do terceiro cartão amarelo, e Mayke ainda recupera-se de lesão. Dessa forma, a tendência é que Jean seja utilizado na posição. Por outro lado, o treinador poderá voltar a escalar Dudu, que ficou de fora do jogo contra o Fortaleza, já que estava suspenso. O camisa 7 deve formar o quarteto de frente com Gustavo Scarpa, Willian e Luiz Adriano.

No momento, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 42 pontos somados. Apesar da boa fase, Mano acredita que a equipe pode evoluir ainda mais e demonstrar melhor desempenho em campo.

“Fazer uma sequência de vitórias nunca é fácil no Brasileiro, isso me deixa feliz. Com essas vitórias penso que a gente pode continuar buscando melhoras importantes para a equipe entregar mais, porque nós sabemos que ela pode entregar mais, como já fez em outros jogos”, analisou o técnico.

A provável escalação do Palmeiras para a partida é: Weverton, Jean, Gustavo Gómez, Vitor Hugo, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Dudu, Gustavo Scarpa, Willian e Luiz Adriano.

Do outro lado, o CSA chega embalado para enfrentar o Verdão. A equipe alagoana não perde há três jogos e conseguiu sair do Morumbi com um empate contra o São Paulo na penúltima rodada. O bom momento permitiu que o time saísse da zona de rebaixamento, e ocupasse a 16ª colocação, com 19 pontos.

O meio-campista Didira, um dos atletas mais experientes do elenco, não estará à disposição de Argel Fucks, já que se recupera de lesão. A tendência é que Apodi seja mantido no meio-campo, já que o jogador trouxe mais velocidade ao ataque da equipe. O volante João Vitor e o centroavante Alecsandro já atuaram no Palmeiras e reencontrarão o Alviverde nesta quinta-feira.

“Nós jogamos domingo, numa intensidade altíssima, que bom que o próximo jogo é quinta, porque nós temos um dia a mais de recuperação. Isso é bom pra esse jogo, porque pro jogo do Santos já é ruim, porque nós perdemos um dia (de descanso)”, disse Argel Fucks. Depois de enfrentar o Palmeiras, a equipe jogará contra o Santos, na Vila Belmiro, no domingo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CSA

Data: 26 de setembro de 2019, quinta-feira

Horário: 19h15 horas (de Brasília)

Local: Pacaembu, em São Paulo-SP

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Bruno Raphael Pires (GO) VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

PALMEIRAS: Weverton; Jean, Gustavo Gómez, Vitor Hugo, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Dudu, Gustavo Scarpa, Willian e Luiz Adriano.

Técnico: Mano Menezes

CSA: Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán, Carlinhos; Naldo, João Vitor, Jonatan Gómez, Apodi, Bustamonte e Alecsandro

Técnico: Argel Fucks