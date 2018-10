Palmeiras encara o Ceará podendo abrir seis pontos de vantagem na liderança

O Palmeiras tem a chance de abrir seis pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo, em duelo contra o Ceará, no Pacaembu. Encarando o Vozão às 16h (de Brasília), o Alviverde pode pressionar seus principais perseguidores Internacional e Flamengo, que entram em campo somente após o Palestra.

A equipe de Luiz Felipe Scolari soma 59 pontos no Brasileirão, três a mais que o Inter, que encara o Santos no Beira-Rio, segunda-feira, e quatro à frente do Flamengo, rival do Paraná, às 19h deste domingo, no Dorival de Britto.

“Estamos todos bem e querendo jogar. Esperamos que o time que ele montar vá forte e vença. É um jogo muito difícil. Empatamos com eles no primeiro turno, jogarão fechado. Quem entrar, que ajude o Palmeiras a vencer”, afirmou o atacante Dudu.

O Verdão tem quatro baixas para o duelo. Thiago Santos e Gustavo Gómez estão suspensos, Artur se recupera de uma cirurgia no braço e Marcos Rocha de um problema na panturrilha direita. Tendo em vista o duelo na quarta-feira, contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Libertadores, a escalação do Maior Campeão do Brasil é um mistério.

O Ceará, dentro da zona de rebaixamento com 31 pontos tenta seguir sua campanha de recuperação no Brasileiro. Após a volta do atacante Leandro Carvalho, fora da última rodada por cláusula contratual com o Botafogo, e do zagueiro Luiz Otávio, ausente por suspensão automática, Lisca terá força máxima à disposição para o duelo contra o Verdão.

“É sempre bom poder contar com a maioria. Isso faz com que tenhamos mais opções para qualquer eventualidade que possa acontecer. Os jogadores que voltaram são peças fundamentais dentro do time. Os que substituiram também deram conta do recado e isso é bacana, porque cada um quer mostrar o seu melhor. Só quem tem a ganhar somos nós e o Ceará, é claro”, ponderou o treinador.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x CEARÁ

Local: Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 21 de outubro de 2018, domingo

Horário: 16 horas (Brasília)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro – GO

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (GO) e Cristhian Passos Sorence

PALMEIRAS: Weverton; Jean, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique (Moisés) e Lucas Lima; Dudu (Willian), Hyoran e Deyverson (Borja)

Técnico: Luiz Felipe Scolari

CEARÁ: Everson; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo e Felipe Jonatan; Edinho, Richardson, Calyson, Juninho Quixadá e Leandro Carvalho; Arthur

Técnico: Lisca