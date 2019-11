Palmeiras empata com o Bahia e se distancia ainda mais do Flamengo

O Palmeiras empatou com o Bahia em 1 a 1 neste domingo, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor abriu o placar com Artur Caíke. Borja empatou no segundo tempo.

O Verdão foi dominado nos primeiros 45 minutos, mas melhorou na etapa final com as entradas de Lucas Lima e, principalmente, de Borja, nos lugares de Gustavo Scarpa e Deyverson.

Com o empate, o Palmeiras segue distante do Flamengo, virtual campeão brasileiro. O Rubro-Negro venceu o Grêmio em Porto Alegre e tem 13 pontos de diferença, com um jogo a mais. Os cariocas descansam na próxima rodada por causa da final da Libertadores da América contra o River Plate (ARG) e voltam a atuar no jogo 35, diante do Ceará, no Maracanã. O Bahia segue em nono.

O Verdão enfrentará o Grêmio no próximo domingo, no Allianz Parque. O Tricolor de Aço visitará o Goiás, no mesmo dia.

O JOGO

O Bahia dominou o Palmeiras no primeiro tempo e criou todas as chances reais. Logo aos três minutos Élber passou fácil por Diogo Barbosa e cruzou para Ronaldo. Ele se atrapalhou com a bola e desperdiçou a oportunidade.

Aos 14, Élber, de novo ele, deixou Gilberto na cara do gol, mas Weverton salvou. O goleiro palmeirense ainda evitou o pior quando o placar marcava 36: Élber invadiu a área e finalizou antes da intervenção do selecionado.

No minuto 46, o Palmeiras não resistiu. Arthur Caíke cobrou falta, a barreira abriu e Weverton não teve reação. 1 a 0 para o Bahia.

SEGUNDO TEMPO

O Palmeiras veio para a etapa final com mais personalidade e assustou pela primeira vez logo no segundo minuto. Borja, logo depois de entrar, chutou com perigo da entrada da área. Aos 13, Dudu fez grande jogada e rolou para Bruno Henrique também errar o alvo.

E quando o placar marcava 25, a mudança de postura do Verdão surtiu efeito. Borja recebeu de Zé Rafael, girou e chutou forte para vencer o goleiro Douglas.

O Palmeiras seguiu melhor e quase virou aos 36, quando Dudu driblou Moisés e chutou cruzado – a bola bateu na barriga de Borja e Douglas salvou. Quase o segundo do colombiano. Willian ainda teve no pé a bola para virar aos 45. Lucas Lima passou perto no último lance em chute de fora da área.

No fim das contas, um tempo para cada lado e empate no placar.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X PALMEIRAS