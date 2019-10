Palmeiras empata com Athletico-PR e fica mais distante do Flamengo

Neste domingo, o Palmeiras visitou o Athletico-PR na Arena da Baixada e saiu de lá com o empate em 1 a 1. Com pouca efetividade no ataque, o time de Mano Menezes viu o Furacão sair na frente logo no início, mas igualou o jogo com Deyverson, no fim da primeira etapa.

Com o resultado, o Palmeiras vê a distância para a liderança ficar em 10 pontos, já que o Flamengo venceu o Fluminense na rodada. O Verdão ocupa a segunda colocação do Brasileirão com 54 pontos. Já o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, aparece na nona colocação com 39.

Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe alviverde volta a campo para enfrentar o Avaí, às 18 horas do próximo domingo, na Ressacada. Já o Athletico-PR, no mesmo dia, entra em campo às 16 horas para encarar o Goiás, na Arena da Baixada.

O jogo – Não demorou para o Athletico-PR abrir o placar na Arena da Baixada. Na primeira chegada de perigo, aos seis minutos, Marcelo Cirino completou de cabeça o cruzamento de Adriano e mandou para o fundo das redes.

Precisando do resultado para manter vivo o sonho do título, o Palmeiras procurou construir jogadas na velocidade de Dudu e William, mas pecava nas finalizações.

Depois de insistir sem muita efetividade, o Verdão chegou ao gol de empate no fim da primeira etapa, aos 40. William puxou jogada individual pela direita e cruzou por baixo para Deyverson, que antecipou Léo e só empurrou para igualar o jogo.

As equipes voltaram com bom volume de jogo nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, mas foram poucas as chances de gol. O VAR entrou em ação, aos sete, quando o Athletico-PR pedia pênalti em cima de Marco Rúben, mas Ricardo Marques Ribeiro mandou o jogo seguir.

O Athletico-PR era quem tinha o controle do jogo, mas apenas rondava a área palmeirense, sem conseguir finalizar. Já na reta final do jogo, o Palmeiras tentou responder novamente apostando pelas jogadas nas laterais, mas os cruzamentos paravam na zaga do Athletico-PR. Com isso, Ricardo Marques Ribeiro decretou o fim do jogo aos 49, confirmando o 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 ATHLETICO-PR

Data: 20 de outubro de 2019, domingo

Local: Arena da Baixada, em Curitiba-PR

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa) e Felipe Alan Costa de Oliveira

VAR: Emerson Ferreira

Cartões amarelos: Gustavo Gómez e Bruno Henrique (Palmeiras); Thiago Heleno (Athletico-PR)

Gols: Marcelo Cirino, aos 6 do 1ºT (Athletico-PR); Deyverson, aos 40 do 1ºT (Palmeiras)

ATHLETICO-PR: Léo; Madson, Léo Pereira, Thiago Heleno e Adriano; Wellington, Bruno Guimarães e Marcelo Cirino (Pedrinho); Rony, Bruno Nazário (Léo Cittadini) e Marco Rúben (Thonny Anderson)

Técnico: Tiago Nunes

PALMEIRAS: Weverton; Jean (Luan), Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Zé Rafael (Lucas Lima); Dudu, Willian (Raphael Veiga) e Deyverson

Técnico: Mano Menezes