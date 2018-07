Palmeiras e Atlético-MG jogam para voltar a sonha com o Brasileiro

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo para retomar as esperanças de suas torcidas pelo título do Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, às 16h (de Brasília), os dois times buscam a primeira vitória no torneio nacional após a pausa para a Copa do Mundo.

Depois de ceder o terceiro empate consecutivo no Brasileirão – considerando o período pré-Mundial – o Verdão precisa desesperadamente vencer. Já são sete pontos atrás do líder Flamengo. Se tivesse mantido a vantagem nos três últimos duelos, a equipe de Roger Machado seria líder da competição 26 pontos (empatado com São Paulo e o Rubro-Negro).

“Nós criamos ocasiões, mas tem faltado um pouquinho de sede de matar o jogo. Não foi por falta de criar jogadas. Saímos frustrados de campo, por tudo aquilo que fizemos. Vamos treinar bastante para o próximo jogo. Jogamos contra times que, de repente, têm uma chance de fazer o gol e fazem. Precisamos melhorar nesse aspecto”, afirmou o volante Felipe Melo.

Desde que inaugurou o Allianz Parque, o Palmeiras nunca conseguiu vencer o Atlético-MG em sua casa. Para tentar quebrar o tabu, Roger Machado terá o retorno dos suspensos Jailson, Dudu e Moisés. Os dois últimos são titulares certos, mas o goleiro pode acabar na reserva de Weverton, que teve boa atuação contra o Santos. Em compensação, Lucas Lima, autor do gol alviverde contra o Peixe, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Atlético-MG que parou para a Copa do Mundo era um. O que voltou, diante do Grêmio, em Porto Alegre, na última quarta-feira, foi outro completamente diferente. Não apenas pelas mudanças de peças, mas a forma de jogar causou uma péssima impressão.

A expectativa é mostrar algum crescimento com a equipe. O Atlético diante do Grêmio foi um time fácil de ser batido, sem qualquer possibilidade no ataque e com uma defesa claramente vulnerável. Há quem diga que as várias mudanças no elenco, como saída de Roger Guedes e Bremer e as contusões de Adilson e Gustavo Blanco foram prejudiciais. Isso, no entanto, foi rechaçado por Ricardo Oliveira que não admite um jogo tão ruim, pois o grupo treinou durante a pausa para o Mundial.

Para o duelo contra o Palmeiras, o técnico Thiago Larghi não poderá contar com Edinho. O jogador sofreu uma lesão na coxa e retornou a Belo Horizonte após o duelo contra o Grêmio para avaliações e tratamento. A tendência é que a vaga seja ocupada por Tomas Andrade.

Na defesa, o zagueiro Juninho poderá jogar. Isso porque as diretorias entraram em acordo e, no lado do Porco, Marcos Rocha, emprestado do Galo ao Verdão, também poderá estar presente em campo para o duelo.

FICHA TÉCNICA

PALMERAS X ATLÉTICO-MG

Data: 12 de julho de 2018, domingo

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Pericles Bassols Pegado Cortez

Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite

PALMEIRAS: Weverton (Jailson); Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Gustavo Scarpa, Dudu e Willian

Técnico: Roger Machado

ATLÉTICO–MG: Victor, Patric, Gabriel, Juninho, Fábio Santos, José Welison, Elias, Luan, Chará, Tomas Andrade, Ricardo Oliveira

Técnico: Thiago Larghi