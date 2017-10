Palmeiras é absolvido e pode ter torcida visitante até o fim do Brasileirão

O Palmeiras conseguiu uma vitória jurídica nesta quinta-feira. O clube paulista conseguiu reverter, em última instância, punição de sete jogos sem torcida visitante por causa de briga da torcida organizada na partida contra o Sport na Arena Pernambuco. A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) foi por unanimidade.

Em sua defesa, o Verdão explicou por meio do depoimento de uma comandante da Polícia Militar de Recife as medidas e ações preventivas tomadas antes da partida e reforçou que os incidentes foram fora do estádio. Dessa forma, o STJD não teria jurisdição para punir a equipe.

“Trata-se de um caso muito simples. Repercussão complexa que pode trazer uma responsabilidade ao tribunal muito grande. O fato é se aconteceu dentro da Arena ou fora da Arena Pernambuco. Essa é a análise que deve ser feita aqui hoje. O Palmeiras se surpreendeu com esse fato. Na súmula não havia nada de anormal e no relatório do delegado consta que não houve nenhuma ocorrência dentro do estádio…Temos documentos também que comprovam que a polícia errou no planejamento que ocasionou o confronto na saída do estacionamento da Arena”, declarou a defesa do alviverde.

O auditor João Bosco destacou que realmente não houve nenhum incidente dentro do estádio, o que não afeta o espetáculo. “O que ocorre fora do estádio está fora da jurisdição da Justiça Desportiva”, afirmou.