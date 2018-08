Palmeiras defende invencibilidade com Felipão e mira ponta contra o Botafogo

Invicto e com seu gol intacto, o Palmeiras busca mais uma vitória sob o comando de Luiz Felipe Scolari, em duelo contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. O Glorioso, por sua vez, não vence há quatro partidas e terá difícil para buscar sua recuperação em choque válido pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão vive um grande momento e não sofre gols há sete jogos, marca lograda pela última vez em 1992. O Palmeiras passou intacto por Paraná (3 x 0), Bahia (0 x 0), América-MG (0 x 0), Cerro Porteño (2 x 0), Vasco da Gama (1 x 0), Bahia (1 x 0) e Vitória (3 x 0).

“Nós falamos que é importante não levar gol, sabemos a qualidade lá na frente. Se não tomarmos gol, com a qualidade na frente vamos fazer e consequentemente ter a vitória”, afirmou o lateral Diogo Barbosa.

O Alviverde vem de triunfo por 3 a 0 na Bahia sobre o Vitória, mesmo preservando os titulares, e busca a terceira vitória consecutiva na competição. Na sexta colocação, com 33 pontos, a equipe de Felipão está a oito pontos do líder São Paulo. Além disso, disputa a semifinal da Copa do Brasil e oitavas da Copa Libertadores.

“É importante um grupo forte, mesmo mudando peças, o time continua jogando bem e conseguindo as vitórias. Mesmo com esse calendário cheio, estamos conseguindo os bons resultados”, completou Diogo, que não esclareceu qual será a equipe titular nesta quarta-feira.

O Glorioso vive situação oposta. Perdeu de 3 a 0 para o Atlético-MG em casa no fim de semana, completando quatro jogos sem triunfo no Brasileirão. Com 22 pontos, a proximidade com a zona de rebaixamento já começa a preocupar.

“Logicamente que pretendemos fazer um grande segundo turno, mas não podemos traçar metas. Temos que pensar no jogo a jogo e projetar sempre a próxima partida. Teremos mais um grande desafio contra o Palmeiras”, disse o treinador do Botafogo.

“Sabemos que é muito complicado jogar na casa do Palmeiras, a pressão é grande e eles vão querer tomar a iniciativa do confronto. Vamos precisar encontrar o equilíbrio para neutralizarmos o adversário e encontrarmos a hora certa para ganharmos”, disse o meia Renatinho.

O volante Rodrigo Lindoso, com lesão na parte posterior da coxa direita, não vai atuar. Porém, Matheus Fernandes retorna de suspensão e vai ocupar a vaga. O time só será confirmado minutos antes do confronto, porém, o volante Jean deve ganhar a vaga de Gustavo Bochecha, reforçando a marcação.

O lateral-direito Marcinho, elogiado pelo técnico da Seleção Brasileira, Tite, retorna de suspensão e paga a vaga de Luís Ricardo, muito criticado contra o Galo. No comando de ataque, o uruguaio Rodrigo Aguirre, que não vem rendendo bem, pode perder o posto para Brenner ou até mesmo Rodrigo Pimpão.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro os dois times se enfrentaram logo na estreia no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), e empataram por 1 a 1. Naquela ocasião, o venezuelano Alejandro Guerra abriu o marcador para o Verdão, mas Igor Rabello garantiu a igualdade no marcador.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO

Local: Estádio Allianz Parque, em Sao Paulo (SP)

Data: 22 de agosto de 2018 (Quarta-feira)

Horário: 21h(de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Miguel Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari

BOTAFOGO: Saulo, Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Jean, Matheus Fernandes, Luiz Fernando, Renatinho e Leonardo Valencia; Rodrigo Aguirre (Brenner ou Rodrigo Pimpão)

Técnico: Zé Ricardo