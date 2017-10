Organizada do São Paulo prepara escolta ao time antes do clássico

A delegação do São Paulo deverá partir do CT da Barra Funda rumo ao Pacaembu para o clássico contra o Santos, no próximo sábado, com muitos acompanhantes ao seu redor. Nesta quinta-feira a Torcida Independente, principal organizada do clube, convocou os são-paulinos para escoltar o time até o local do confronto, oferendo ônibus gratuito para os interessados.

O contingente partirá às 13h do Largo Paissandú, região onde fica localizada a sede da Torcida Independente. Através das redes sociais, os organizados vêm obtendo bastante apoio dos demais torcedores, que, aparentemente, estão dispostos a aderir a ideia.

Lutando contra o rebaixamento no Brasileirão ao longo de toda a temporada, o São Paulo conta com neste segundo turno com o grande apoio de sua torcida. Os quatro maiores públicos da competição por pontos corridos pertencem ao Tricolor paulista, que recebeu mais de 50 mil torcedores em nos confrontos contra Grêmio, Coritiba, Cruzeiro e Corinthians, todos eles no Morumbi.

Adotando o Pacaembu como segunda casa por conta dos shows da banda irlandesa U2 e do cantor norte-americano Bruno Mars no Morumbi, o São Paulo espera manter o retrospecto positivo atuando no estádio municipal. Em duas partidas no local neste ano, o Tricolor soma duas vitórias: 2 a 1, de virada, contra o Atlético-PR, sob olhar de mais de 26 mil torcedores, e 2 a 0 sobre o Flamengo, no último domingo, quando contou com o apoio de pouco menos de 33 mil são-paulinos.

No Campeonato Brasileiro o São Paulo venceu apenas um clássico no ano. Foi contra o Palmeiras, ainda no primeiro turno, quando o time, na época comandado por Rogério Ceni, superou o rival por 2 a 0 no Morumbi. Contra o Santos, o Tricolor acabou derrotado por 3 a 2, na Vila Belmiro, na 12ª rodada.