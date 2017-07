Novidade, Pedro Henrique tenta manter 100% como titular no Brasileiro

O zagueiro Pedro Henrique é uma das três novidades do Corinthians para a partida deste sábado, às 19h (de Brasília), contra o Atlético-PR, no estádio de Itaquera, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Escalado para entrar no lugar de Pablo, que sofreu uma contratura muscular na coxa direita, ele tentará manter seu 100% de aproveitamento como titular da equipe na competição.

Aproveitando as ausências primeiro de Pablo e depois de Balbuena, Pedro atuou desde o início nas partidas válidas da 2ª à 5ª rodada do torneio. Após entrar na estreia contra a Chapecoense entrando no intervalo, ele viu a zaga passar em branco nos triunfos sobre Vitória (1 a 0), Atlético-GO (1 a 0)) e Santos (2 a 0). No clássico, por sinal, chegou a balançar a rede, mas seu tento foi anulado posteriormente por impedimento de Romero.

Sua quarta participação como titular foi na goleada por 5 a 2 contra o Vasco, no estádio de São Januário. Na ocasião, única das quais em que o Timão levou gol, Pedro e Pablo tiveram trabalho para tentar parar o centroavante Luis Fabiano, autor dos dois tentos. Na frente, porém, as boas atuações de Marquinhos Gabriel, Jô e Maycon resolveram o problema.

Além dos duelos como titular, o jovem também encarou a Chape e o Palmeiras na competição. Na temporada, foi titular em outras sete oportunidades, incluindo o jogo contra a Universidad de Chile, em Santiago, pela volta da primeira fase da Copa Sul-Americana, e soma até o momento três vitórias, três empates e uma derrota, contra a Ferroviária, no Paulista.

“Um grupo vencedor não se faz só com 11, se faz com elenco forte”, comentou o meia Marquinhos Gabriel, outro utilizado diversas vezes no Brasileiro. “Já demonstramos que somos capazes contra o Vasco, o Cruzeiro, times fortes. É manter o nível de concentração, das atuações. Vocês vão avaliar que o Corinthians tem, sim, um bom elenco”, continuou o armador.

Com 35 pontos conquistados na tabela de classificação, o Alvinegro lidera a competição com 10 de vantagem sobre o Grêmio, segundo colocado. Na temporada, o time ostenta uma série de 27 jogos consecutivos sem derrota, sendo 17 vitórias e 10 empates.