Novato na época, Arana volta à Baixada como único titular de goleada

O lateral esquerdo Guilherme Arana foi acionado às pressas pelo técnico Tite para suprir a saída de Fábio Santos e uma posterior lesão de Uendel, em 2015, tornando-se um dos jogadores mais jovens a ser campeão brasileiro pelo Corinthians. Presente em jogos importantes da campanha do hexacampeonato, o atleta de 20 anos será o único titular remanescente da goleada por 4 a 1 imposta pelo Timão em plena Baixada, triunfo marcante daquela edição do torneio.

À época apenas um garoto em um teste difícil para substituir Uendel, ele tinha a companhia de Cássio; Edilson, Felipe e Gil; Ralf, Elias, Jadson, Renato Augusto e Malcom; Vágner Love. Outros dos titulares que ainda estão no clube, Cássio não poderá atuar por estar a serviço da Seleção Brasileira e Jadson, que saiu e voltou, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. De resto, os outros oito jogadores já não vestem mais a camisa do clube.

Ainda havia outros nomes do atual elenco à disposição do técnico Tite, como o lateral direito Fagner e o meia Rodriguinho. O primeiro, porém, estava fora por causa de uma lesão muscular. O armador era reserva e entrou já no segundo tempo, quando a vitória estava assegurada.

Naquela ocasião, também líder do Brasileiro, o Timão ainda abriu oito pontos de diferença sobre o Atlético-MG, então segundo colocado, que foi goleado por 4 a 0 pelo Sport na Ilha do Retiro. Responsável pelo elo entre aquela equipe e essa, que chega à casa atleticana com seis pontos de vantagem sobre o Santos, Arana confia na capacidade do time atual em se impor sobre o adversário.

“Jogar contra o Atlético lá é muito difícil, já joguei lá, quando a gente ia jogar com os grandes, o estádio ficava lotado. Torcida empurrando o time até o final. Temos de estar com a cabeça no lugar e preparados para todas as situações. Temos de desempenhar um bom futebol e sair de lá com os três pontos”, avaliou o camisa 13, lembrando da curta passagem por empréstimo pelo Furacão, também em 2015.

“Lembro muito bem, Fábio Santos e Uendel estavam aqui em 2015, eu não iria ter muita oportunidade e fui emprestado. Só que o Fábio teve a negociação com o time do México (Cruz Azul) e eu retornei. Foi uma experiência muito boa, aprendi lá no Atlético, peguei um pouco de aprendizado. Jogar lá vai ser difícil, torcida que empurra até o final. Estamos nos cuidando e vamos fazer um grande jogo”, concluiu o jogador.