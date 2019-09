Nico López desencanta e Internacional vence Botafogo

Depois de ser eliminado pelo Flamengo da Taça Libertadores, o Internacional voltou a dar uma alegria aos seus torcedores. Em partida disputada na noite deste sábado, no Beira-Rio, a equipe colorada derrotou o Botafogo por 3 a 2.

O resultado fez o Inter chegar aos 27 pontos ganhos e ocupar a sexta posição no Campeonato Brasileiro, enquanto o Alvinegro carioca segue com 23 pontos ganhos, na décima colocação, mas ainda pode perder outras posições no decorrer da rodada. Os gols foram marcados por Rodrigo Lindoso, Edenilson e Nico López, enquanto Diego Souza e Marcinho anotaram os gols do Botafogo.

O jogo foi equilibrado, mas o Inter mostrou mais objetividade na hora de decidir as jogadas. O Botafogo mostrou muita combatividade, mas voltou a mostrar falhas individuais que acabaram contribuindo com mais um resultado negativco.

Na próxima rodada, o Internacional vai receber o São Paulo, em Porto Alegre; o Botafogo vai enfrentar o Atlético MG, no estádio Nilton Santos.

O jogo – Aos 43 minutos da primeira etapa, funcionou a lei do ex e o Internacional marcou o primeiro gol. Após cruzamento de Rafael Sobis, Rodrigo Lindoso apareceu livre na área e cabeceou sem chances de defesa para Gatito Fernández.

Logo no início do segundo tempo, Fernando errou na saída de bola e acabou entregando para Nico López que investiu pela esquerda e lançou para Edenilson completar para as redes de Diego Cavalieri.

O Botafogo chegou a marcar aos nove minutos quando Alex Santana completou um lançamento de Luiz Fernando, mas a consulta ao VAR determinou a anulação da jogada, frustrando a equipe carioca. O time alvinegro seguiu correndo atrás do prejuízo e aos 17, após cobrança de escanteio efetuada por Marcinho, Diego Souza subiu mais do que a zaga colorada e cabeceou para marcar o primeiro gol do Botafogo.

O Alvinegro partiu para buscar o empate e abriu espaços que foram aproveitados pela equipe da casa. Aos 37 minutos, Nico López investiu pelo meio, tabelou com Rodrigo Lindoso e bateu na saída de Diego Cavalieri. O atacante uruguaio encerrou um jejum de 24 jogos sem marcar e foi abraçado por todos os companheiros. Ao ser substituído, foi abraçado pelo técnico Odair Helmann e integrantes da comissão técnica.

O Botafogo não desistiu de lutar e acabou marcando o segundo gol aos 49 minutos, quando Marcinho recebeu lançamento de Gilson e concluiu para dar números definitivos ao jogo.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL-RS 3 X 2 BOTAFOGO-RJ

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 31 de agosto de 2019 (Sábado)

Horário: 21h(de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa-PA)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa-SP) e Helcio Araujo Neves (PA)

VAR: José Claudio Rocha Filho(SP)

Cartão Amarelo: Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Wellington Silva(Int); Lucas Campos, Cícero, Diego Souza, Alex Santana(Bota)

Gols:

INTER: Rodrigo Lindoso, aos 43 minutos do primeiro tempo; Edenilson, aos sete minutos e Nico López, aos 37 minutos do segundo tempo

BOTAFOGO: Diego Souza, aos 17 minutos e Marcinho aos 49 minutos do segundo tempo

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Patrick e Edenilson(Nonato); Nico López(D’ Alessandro). Rafael Sobis(Wellington Silva) e Guerrero

Técnico: Odair Hellmann

BOTAFOGO: Gatito Fernández(Diego Cavalieri), Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Cícero, Alex Santana e João Paulo(Vinicius Tanque); Luiz Fernando, Lucas Campos(Marcinho) e Diego Souza

Técnico: Eduardo Barroca