Na estreia de Dani Alves, São Paulo recebe o Ceará para manter embalo

Dono da maior invencibilidade vigente do Campeonato Brasileiro, o São Paulo contará com o clima de festa proporcionado pela estreia de Daniel Alves para derrotar o Ceará, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi, e chegar ao oitavo jogo sem derrota na competição.

Se a presença de Daniel Alves em campo é uma certeza, sua posição é uma incógnita. O capitão da Seleção Brasileira e melhor jogador da última Copa América pode atuar na vaga de Igor Vinícius, na lateral direita, ou na segunda linha de meio-campo, substituindo Everton. Hernanes, que poderia exercer o posto na criação, sofreu uma lesão muscular e está fora por tempo indeterminado.

O Profeta, porém, não é o único contrair esse tipo de problema. Toró e Alexandre Pato foram ausências nos treinamentos durante a semana por dores musculares e correm risco de se tornarem desfalques. Por outro lado, Antony está recuperado de uma inflamação no joelho esquerdo e deve voltar ao time. Suspenso, Arboleda abre espaço para Anderson Martins no miolo de zaga.

Outro que pode fazer sua estreia é Juanfran. O lateral espanhol já está regularizado e aguarda apenas o sinal verde de Cuca. A última partida oficial de do defensor foi com a camisa do Atletico de Madrid, contra o Levante, no dia 18 de maio, pelo Campeonato Espanhol.

Dono de 24 pontos conquistados, o São Paulo não perde no Campeonato Brasileiro há sete jogos, maior sequência invicta entre os clubes da competição, e vem de três vitórias consecutivas, a última no clássico contra o Santos. Em alta, a intenção do Tricolor Paulista é seguir na briga pelo G4.

O Ceará, no entanto, também vive bom momento e promete dificultar o rival. O time comandado por Enderson Moreira contabiliza três triunfos nos últimos quatro compromissos e ganhou ainda mais confiança ao golear a Chapecoense no Castelão, na última rodada.

Ao ser questionado sobre ter medo do São Paulo, o lateral-direito Samuel Xavier demonstrou respeito, mas destacou a fase do Ceará. O jogador, aliás, é o principal reforço do Vozão para a partida, já que volta de suspensão.

“A gente tem um respeito pelo São Paulo, independente de quem esteja vestindo a camisa. Medo a gente não tem que ter de ninguém, nem nenhuma equipe. O São Paulo é muito forte, vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, ganhou um clássico e, quando se ganha um clássico, você vai muito confiante para o próximo jogo, muito mais com a estreia de um jogador que é o Daniel Alves”, analisou.

“É uma empolgação, mas a gente não está de olho nisso. Estamos bem concentrados. Estamos vindo de duas vitórias seguidas e queremos a terceira. Será um jogo difícil, mas temos condições de buscar os três pontos. Medo não temos, mas a gente tem um respeito com essa equipe. Vamos respeitar, mas vamos colocar nosso futebol em campo”, completou.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CEARÁ

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 18 de agosto de 2019

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Clóvis Amaral da Silva (PE)

VAR: Rodrigo de Nunes Sá (RJ)

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran (Igor Vinicius), Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Everton (Pato), Antony e Raniel

Técnico: Cuca

CEARÁ: Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Wescley e Thiago Galhardo; Lima e Felippe Cardoso

Técnico: Enderson Moreira