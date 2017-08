Moisés e Hernanes tentam salvar ano de Palmeiras e São Paulo

Grandes personagens do Choque-Rei deste domingo, Moisés e Hernanes são as maiores esperanças de salvar as temporadas de Palmeiras e São Paulo. O clássico, ao mesmo tempo em que opõe equipes em situações distintas na tabela do Campeonato Brasileiro, acontecerá num momento em que ambas estão sob enorme pressão.

Após se recuperar de uma cirurgia no joelho esquerdo que o tirou dos gramados por quase seis meses, Moisés foi reincorporado recentemente ao elenco alviverde. O meio-campista foi peça fundamental do meio-campo palmeirense na campanha do título brasileiro de 2016 e teve o retorno comemorado por Cuca.

“Ele é importante dentro do campo e também pelo que significa como pessoa carismática para o grupo. O Moisés jogou uma partida brilhante (contra o Barcelona de Guaiaquil) e teve aquele cansaço natural por ter ficado tanto tempo sem jogar. Foi preservado contra o Vasco e jogou contra a Chapecoense. Já está adquirindo um ritmo de jogo. Eu acho que domingo vai fazer uma partida melhor do que fez domingo passado”, avaliou otreinador palmeirense.

Desta forma, a torcida deposita nele as expectativas por um final de ano digno. Eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista, nas quartas da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores da América, o Verdão já não vence há três rodadas no Brasileiro e tenta se reabilitar para pelo menos buscar a classificação direta à fase de grupos da próxima edição do torneio continental.

Já Hernanes voltou ao São Paulo para cumprir uma missão mais ingrata: livrar a equipe de um inédito rebaixamento no Brasileirão, do qual foi campeão nos anos de 2007 e 2008. “A importância do Hernanes no grupo é enorme. Ele é um baita jogador. A gente sabe da qualidade dele, tem nos ajudado bastante”, ressaltou o volante Jucilei.

O Profeta, como é conhecido, começou bem esta sua segunda passagem pelo clube do Morumbi. Marcou cinco gols em cinco jogos disputados, já contribuiu com uma assistência e tem liderado a equipe dentro e fora de campo. Em sua reapresentação, ele profetizou: “O que eu posso dizer é que vamos nos salvar”.

Os dois, embora com históricos discrepantes, têm retrospectos parecidos diante de seus respectivos rivais. Moisés só defendeu o Palmeiras contra o São Paulo em duas oportunidades, contabilizando uma derrota e uma vitória (50%). O revés, por 1 a 0, ocorreu no Brasileiro de 2016, no Morumbi. O troco veio no returno, com triunfo por 2 a 1, de virada, no Palestra Itália.

Hernanes, por sua vez, tem um histórico de Choque-Reis bem mais extenso. O ídolo tricolor acumula seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas em um total de 15 clássicos contra o Palmeiras, entre 2005 e 2010, configurando um aproveitamento de 51%. O meia, porém, jamais balançou as redes adversárias.

“O melhor Profeta? Cada um profetiza da sua forma, da sua maneira (risos). Moisés é um cara que admiro bastante. Hernanes tenho amizade desde 2002, conheço ele e a família, é um grande jogador. O melhor Profeta vai ser definido no domingo”, disse o lateral Jean

Passadas 21 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ocupa o quatro lugar, com 33 pontos, dez a mais que o São Paulo, que figura na 17ª posição, dentro da zona de descenso, portanto. O pontapé do Choque-Rei deste domingo está marcado para as 16 horas (de Brasília), no Palestra Itália.