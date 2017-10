Modesto Roma despista e afirma que “nunca houve demissão” de Levir

Na tarde desta quinta-feira, o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, falou ao torcedor santista sobre a situação do técnico Levir Culpi, que foi demitido e reintegrado ao cargo na comissão técnica depois do empate contra o Sport, em Recife. Em entrevista à TV Bandeirantes, o mandatário do Peixe alegou que não chegou a demitir o comandante.

“Na realidade, houve uma precipitação (da imprensa). Errar é humano. Nunca houve demissão, nunca houve pedido do Levir. Claro que não (chegou ao técnico e anunciou a demissão). Não existe essa história de demissão por telefone, essa história de tomar atitude sem ouvir, isso não existe. A gente tem que ouvir, conversar, entender o momento, avaliar todas as situações. Isso é algo que a gente tem que fazer se quisermos ter uma administração séria e responsável”, reiterou.

Perguntado se chegou a pensar em tirar o comandante de 64 anos do cargo técnico da equipe do litoral de São Paulo, Modesto Roma mostrou-se evasivo e apenas confirmou que chegou a conversar com o treinador sobre as atuações recentes do elenco.

“A gente tem que avaliar a cada momento o que é melhor para o clube. Não o que é melhor para mim, o que podemos fazer para agradar a opinião publica, não pode ser assim. Temos que fazer o que é melhor para o clube. Lógico que tinha que conversar com o Levir e perguntar se íamos reverter a situação, já que vinhamos de três empates, mas que não são resultados anormais”, analisou.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos faz um clássico importante contra o São Paulo, às 17h00 (horário de Brasília) deste sábado. O Peixe quer garantir os três pontos para jogar pressão em cima do Corinthians e diminuir a distância para o líder da competição.