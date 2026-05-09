Mirassol x Chapecoense pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Mirassol e Chapecoense se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Mirassol, São Paulo.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Premiere.
Como chegam as equipes
O Mirassol chega buscando sua segunda vitória consecutiva na competição. A equipe do interior de São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1 na última rodada. Além disso, o Leão Caipira vem de vitória na Libertadores contra a LDU por 2 a 0. No Brasileirão, é 18º, com 12 pontos.
Já a Chapecoense vem de sequência negativa no Brasileirão. São quatro derrotas nos últimos quatro jogos. A Chape não vence há 12 jogos na liga nacional. O Verdão é lanterna do Campeonato Brasileiro, com oito pontos.
Prováveis escalações
Mirassol
Walter; Igor Formiga, J. Victor, W. Machado e V. Luis; Yuri, Denilson e Shaylon; C. Eduardo, Alesson e Everton Galdino.
Técnico: Rafael Guanaes
Chapecoense
Anderson; R. Thyere, B. Leonardo e V. Caetano; Everton, J. Vitor, Camilo e B. Pacheco; Ênio, Marcinho e Y. Bolasie.
Técnico: Fábio Matias
Arbitragem
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Ficha técnica
Confronto: Mirassol x Chapecoense
Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Campos Maia, Mirassol (SP)
Transmissão: Premiere
