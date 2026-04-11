Mirassol x Bahia: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Foto: Pedro Zacchi / Agência Mirassol
Foto: Pedro Zacchi / Agência Mirassol
Publicado 10/04/2026 às 21:09

Mirassol e Bahia se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Onde assistir Mirassol x Bahia

O jogo terá transmissão do Premiere.

Como chegam as equipes

Na última rodada, o Mirassol foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0 e amarga a última colocação da tabela, com seis pontos. Já o Bahia, que vem de derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, soma 17 pontos e está na quinta colocação.

Prováveis escalações

Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Carlos Eduardo; André Luís, Negueba, Edson Carioca.
Técnico: Rafael Guanaes.

Bahia

Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Everaldo.
Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
  • Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Celso Luiz da Silva (MG)
  • VAR: Wagner Reway (SC)

