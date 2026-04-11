Mirassol x Bahia: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Mirassol e Bahia se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).
Onde assistir Mirassol x Bahia
O jogo terá transmissão do Premiere.
Como chegam as equipes
Na última rodada, o Mirassol foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0 e amarga a última colocação da tabela, com seis pontos. Já o Bahia, que vem de derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, soma 17 pontos e está na quinta colocação.
Prováveis escalações
Mirassol
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Carlos Eduardo; André Luís, Negueba, Edson Carioca.
Técnico: Rafael Guanaes.
Bahia
Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Everaldo.
Técnico: Rogério Ceni
Arbitragem
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
- Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Celso Luiz da Silva (MG)
- VAR: Wagner Reway (SC)
Ficha técnica
