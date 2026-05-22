Mirassol x Fluminense pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste sábado, Mirassol e Fluminense se enfrentam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no Estádio Municipal Campos Maia, em Mirassol, a partir das 19h (de Brasília).
Onde assistir Mirassol x Fluminense?
Pay-per-view: Premiere
Como chegam as equipes?
Com 13 pontos, o Mirassol é 19º na tabela e chega após uma derrota por 3 a 1 contra o Atlético-MG. Já o Fluminense chega após vencer o São Paulo por 2 a 1 e é o terceiro colocado, com 30 pontos.
Prováveis escalações
🟡🟢 Mirassol
Walter; D. Borges, J. Victor, W. Machado e Reinaldo; K. Aldo, Denilson e Shaylon; Alesson, C. Eduardo e E. Carioca.
Técnico: Rafael Guanaes.
🔴🟢 Fluminense
Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Nonato, Hércules e L. Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.
Técnico: Luis Zubeldía.
Arbitragem de Mirassol x Fluminense
- Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
- Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (URU)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Ficha Técnica
🟡🟢 Mirassol x Fluminense 🔴🟢
Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada
Data e horário: Sábado, 22 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Transmissão: Premiere
Próximas partidas
Mirassol
Jogo: Lanús x Mirassol
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (6ª rodada)
Data e hora: Terça, 26 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Cidade de Lanús, em Buenos Aires (Argentina)
Fluminense
Jogo: Fluminense x Deportivo La Guaira
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (6ª rodada)
Data e hora: Quarta, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro