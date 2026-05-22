Mirassol x Fluminense pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 22/05/2026 às 20:00

Neste sábado, Mirassol e Fluminense se enfrentam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no Estádio Municipal Campos Maia, em Mirassol, a partir das 19h (de Brasília).

Onde assistir Mirassol x Fluminense?

Pay-per-view: Premiere

Como chegam as equipes?

Com 13 pontos, o Mirassol é 19º na tabela e chega após uma derrota por 3 a 1 contra o Atlético-MG. Já o Fluminense chega após vencer o São Paulo por 2 a 1 e é o terceiro colocado, com 30 pontos.

Prováveis escalações

🟡🟢 Mirassol

Walter; D. Borges, J. Victor, W. Machado e Reinaldo; K. Aldo, Denilson e Shaylon; Alesson, C. Eduardo e E. Carioca.
Técnico: Rafael Guanaes.

🔴🟢 Fluminense

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Nonato, Hércules e L. Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.
Técnico: Luis Zubeldía.

Arbitragem de Mirassol x Fluminense

  • Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
  • Assistentes:  Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (URU)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Ficha Técnica
🟡🟢 Mirassol x Fluminense 🔴🟢

Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada
Data e horário: Sábado, 22 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Transmissão: Premiere

Próximas partidas

Mirassol

Jogo: Lanús x Mirassol
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (6ª rodada)
Data e hora: Terça, 26 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Cidade de Lanús, em Buenos Aires (Argentina)

Fluminense

Jogo: Fluminense x Deportivo La Guaira
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (6ª rodada)
Data e hora: Quarta, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

