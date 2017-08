Marquinhos Gabriel volta aos treinos com bola e vira opção para Carille

O meia Marquinhos Gabriel foi a maior novidade da reapresentação do elenco do Corinthians, na tarde desta segunda-feira, após a folga dada aos atletas para aproveitarem o final de semana. O jogador, que não atua desde o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no estádio de Itaquera, está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e deve ser opção para o técnico Fábio Carille na partida contra o Vitória, neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio de Itaquera.

O armador saiu do embate contra os cariocas ainda no primeiro tempo, após sofrer falta do lateral esquerdo Trauco e reclamar bastante da arbitragem. Foi a primeira vez que ele trabalhou com bola desde então, fazendo parte do treino de passes curtos ministrado pelos auxiliares Osmar Loss e Leandro Cuca. A recuperação já avanço a ponto de ele estar liberado para o contato físico, estágio final antes do retorno às partidas oficiais.

Outrora primeira opção para substituir qualquer um dos desfalques na linha de três armadores do time, Marquinhos agora tem forte concorrência com Clayson. Justamente no período em que ficou fora, as partidas contra Atlético-MG e Sport, o camisa 31 viu o companheiro se destacar, dando duas assistências e saindo do estádio de Itaquera, perante os pernambucanos, sob muitos aplausos da torcida.

Outro que esteve em campo foi o zagueiro Vilson, recuperando-se de uma artroscopia no joelho esquerdo, que não conseguiu atuar em nenhuma partida oficial nesta temporada. Também próximo de voltar a jogar, ele é outro que pode ser relacionado contra os baianos. Pablo, titular da posição, segue tratando um estiramento na coxa direita e apareceu brevemente no campo, caminhando da academia para o laboratório R9.

O meia Jadson, que esteve no gramado no trabalho da última sexta-feira, ficou apenas na academia dessa vez, seguindo o cronograma do departamento médico. É provável que ele volte a correr em campo nesta terça-feira, seguindo um ritmo de treinamentos para ficar à disposição no fim de semana. O zagueiro Léo Santos e o centroavante Carlinhos, que atuaram no Derby do sub-20, no sábado, fizeram um treino regenerativo.

Os alvinegros retornam à programação de atividades nesta terça-feira, quando o técnico Fábio Carille deve promover alguma atividade técnica e tática. Nela será possível ver se Marquinhos segue como primeira opção na armação ou se Clayson tomou esse posto com os bons jogos realizados.