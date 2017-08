Marquinhos Gabriel quer vencer Santos para “tirar mais um da briga”

Por conta da pausa para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas, o Corinthians entrará em ação novamente apenas no próximo dia 10 de setembro, domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. Prestes a encarar um concorrente direto pelo título do Brasileirão – o Peixe é o atual terceiro colocado -, o Timão usa como exemplo o triunfo sobre o Grêmio, em Porto Alegre, na décima rodada, para acreditar na conquista de mais três pontos longe de seus domínios.

“O campeonato está bem nivelado, o Santos também não vence há alguns jogos. Temos o confronto direto na próxima rodada contra eles, se a gente vencer, já tira mais um da briga. A gente venceu a maioria das equipes até agora no campeonato. Fomos na casa do Grêmio e vencemos lá, então a gente também tem condições de vencer o Santos na Vila [Belmiro]”, afirmou Marquinhos Gabriel em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

O meio-campista entrou em campo nos últimos três jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Embora tenha perdido espaço na equipe e hoje figure entre os reservas, o meio-campista não parece incomodado com o seu atual status no elenco alvinegro. A exemplo dos outros jogadores, ele reforçou a união do grupo e o trabalho árduo do Timão nos treinamentos, um dos segredos para o clube estar isolado na liderança da disputa por pontos corridos.

“Acho que o professor tem os 11 [jogadores] que começam os jogos, mas a gente que tem entrado nos jogos não se considera reserva. A gente tem sido importante durante todo o ano. Isso se chama grupo. Precisamos estar a cada dia mostrando nosso valor nos treinamentos para o professor nos colocar em campo. Não só os 11, mas todos os jogadores aqui no Corinthians são importantes”, disse o camisa 31 alvinegro.

Depois de um ótimo desempenho com a camisa do Santos, ajudando a equipe, inclusive, a chegar à final da Copa do Brasil de 2015 e eliminando o Corinthians em plena Arena Itaquera, Marquinhos Gabriel não conseguiu mostrar o mesmo futebol desde que chegou ao Timão. Recentemente, o jogador ainda sofreu uma lesão na coxa direita, fato que o impediu de buscar uma nova sequência na equipe.

“A minha cobrança em cima do meu desempenho vai acontecer sempre, todos os dias. Não posso entrar na zona de conforto, porque se eu entrar, vou chegar dentro de campo e não vou render o que eu posso. A cada treinamento tenho buscado meu melhor, tento ajudar meus companheiros mesmo quando não saio jogando. Independente se estou recuperado ou não, vou sempre buscar trabalhar em alto nível para dar conta do recado quando entrar em campo”, finalizou o camisa 31 do Corinthians.

Nesta quarta-feira, Marquinhos Gabriel não participou do jogo-treino do Corinthians contra os garotos do sub-20. Buscando avaliar seus titulares, Fábio Carille direcionou o restante de seu elenco a um gramado anexo, onde aconteceu um treino de posicionamento nas bolas aéreas.