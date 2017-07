Marcelinho Carioca define o Derby: “Final de Copa do Mundo”

Palmeiras e Corinthians disputam nesta quarta-feira um clássico que promete emoção extra. Mesmo com ampla vantagem na classificação do Campeonato Brasileiro, o Timão sabe da necessidade de respeitar o adversário, que promete vir com força total. Ídolo histórico do Alvinegro, Marcelinho Carioca fez questão de ressaltar, em suas redes sociais, a importância do Derby.

“Esse é o jogo. Timão mais forte do que nunca. Jogar contra eles é uma final de copa do mundo. Tiro, porrada e bomba, lógico sem incitar a violência. Tudo por causa da importância e rivalidade”, escreveu o ex-jogador.

Marcelinho Carioca foi um grande personagem do Derby. Ele já teve grandes atuações e fez gol em final, como na decisão do Paulista de 1995, como também perdeu o pênalti decisivo na Libertadores da América de 2000, para alegria dos palmeirenses.