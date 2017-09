Majestoso tem embate entre rivais ‘ideais’; confira as prováveis escalações

A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro será marcada por um grande clássico. De um lado, o São Paulo, que luta para fugir da zona de rebaixamento e, do outro, o Corinthians, que quer manter a vantagem na liderança rumo ao título. Para o duelo decisivo das 11h (de Brasília) do próximo domingo, no estádio do Morumbi, os técnicos Dorival Junior e Fábio Carille terão todas suas principais peças à disposição para compor suas respectivas escalações.

Buscando aproveitar o fator campo no Majestoso, o Tricolor conta com um retorno importante. Suspenso no último domingo, dia do triunfo sobre o Vitória, o volante Jucilei volta a ficar à disposição de Dorival e retoma a vaga entre os titulares, deixando Gómez no banco de reservas.

Assim, os prováveis 11 são-paulinos que saem jogando diante de sua torcida são: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Petros, Jucilei, Hernanes, Cueva e Marcos Guilherme; Lucas Pratto.

O Timão de Carille também terá algumas voltas importantes. Além dos jogadores que foram poupados na quarta-feira, dia da eliminação para o Racing na Copa Sul-Americana, o treinador conta com o retorno do lateral esquerdo Guilherme Arana, que está completamente recuperado de lesão e, inclusive, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira. Com isso, Marciel deve começar como opção no banco.

A provável escalação alvinegra conta com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Jô.