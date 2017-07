Luxemburgo faz ajustes finais para confronto contra o Coritiba

O Sport encerrou a sua preparação para a partida contra o Coritiba, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Couto Pereira. A atividade foi realizada no CT do Cajú, onde o Atlético-PR treina.

O treinador Vanderlei Luxemburgo conversou bastante com os jogadores do Leão da Ilha, buscando ajustar o sistema defensivo. Além disso, o técnico de 65 anos fez um trabalho com bastante intensidade, com toques rápidos e finalizações, voltado para os meio-campistas e atacantes.

Também foi realizado um coletivo de cerca de 40 minutos, quando ele focou nos cruzamentos e bola parada. Luxemburgo não revelou qual deve ser a escalação da equipe rubro-negra, no entanto uma novidade pode ser o meia Thomás, que se recuperou de dores na perna.

Com 15 pontos, o Sport está no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Para a partida contra o Coxa, o clube pernambucano chega de sequência de cinco partidas sem perder, sendo três no Brasileirão, uma no Campeonato Pernambucano e outra na Copa Sul-Americana.