Luxemburgo coloca seu projeto no Sport acima de “valor financeiro”

O técnico Vanderlei Luxemburgo chegou ao Sport em maio, no início da disputa do Campeonato Brasileiro. Quatro meses depois, o experiente comandante se mostra satisfeito no clube e espera manter seu projeto por longo tempo.

Depois de passar por grande momento no Nacional, chegando ao G6, os pernambucanos acabaram caindo de rendimento, somando oito rodadas sem vitórias. Mesmo assim, Luxa tem total confiança na equipe.

“Eu estarei com o Sport. Vamos estar juntos, nosso projeto é maior do que qualquer valor financeiro. Estou disposto a colocar o clube na grandeza que merece. Tivemos um momento muito bom, depois caímos, que é algo normal na competição”, declarou o técnico.

Vanderlei usou o último jogo do Rubro-Negro, contra o Vasco, para exemplificar a evolução de seu time, mesmo ficando no empate por 1 a 1. “O time está em um nível de competitividade maior. O jogo contra o Vasco foi uma ótima demonstração disso. Estou bastante satisfeito, com certeza irei ajudar o Sport a brigar por algo grande”, destacou.

O próximo compromisso do Sport é no domingo às 16 horas (de Brasília), diante do São Paulo, no Morumbi. Em confronto direto da parte de baixo da tabela, o Leão precisa de pontos para não correr nenhum risco de entrar no Z4.

“A partida está no contexto do campeonato, sabemos do compromisso de jogar contra o São Paulo e será uma partida muito difícil. Estamos com equilíbrio. Sabemos que no campeonato ainda teremos partidas importantes”, finalizou Luxemburgo.