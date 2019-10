Lucas Lima ouve vaias do banco e conta com apoio de Prass na volta à Vila

O reencontro de Lucas Lima com a Vila Belmiro foi certamente inesquecível, mas no sentido negativo para o meia do Palmeiras.

Lucas enfrentou o Santos, seu ex-time, pela primeira vez na Baixada Santista. E viu a derrota do Verdão por 2 a 0 do banco de reservas.

Lucas Lima foi vaiado e xingado pela torcida do Peixe desde o início da noite. Logo no aquecimento, o jogador puxou a fila dos visitantes e recebeu o “carinho” dos santistas.

Os gritos foram mais fortes antes da bola rolar, quando Lucas foi até o banco de reservas para cumprimentar ex-companheiros. Nesse momento, o atleta levantou a cabeça para encarar o público. Neste momento, o goleiro Fernando Prass o abraçou e acalmou os ânimos.

Lucas permaneceu no banco até o fim e não foi o maior alvo dos presentes na Vila: Felipe Melo foi provocado e respondeu com gesto obsceno. Em entrevista, voltou a criticar a torcida do Santos.

“O ambiente, cara? Tem 11 mil pessoas. Em um clássico, eles não conseguem encher o estádio. Um clube mítico como esse. Não tem condições de eu falar de uma torcida que…”, disse, fazendo uma careta, em entrevista ao Esporte Interativo.