Levir Culpi pensa em mudar de função e detona treinadores estrangeiros: “Vejo com maus olhos”

Cada vez mais os treinadores estrangeiros têm ganhado espaço no cenário nacional. Apesar disso, nomes como o do argentino Jorge Sampaoli, no Santos, e do português Jorge Jesus, no Flamengo, algumas vezes não são bem vistos pelos profissionais brasileiros.

Em entrevista exclusiva para a Gazeta Esportiva, em evento na Japan House, o treinador Levir Culpi criticou a entrada de técnicos de outras nacionalidades no Brasil.

“Eu vejo com maus olhos. Principalmente com um argentino. Sabe por quê? Você viu algum técnico brasileiro trabalhar na Argentina? Existe essa antipatia. É uma antipatia cômica, mas no fundo ela existe. Então é isso, por que não os técnicos brasileiros? Eu sinceramente, sou contra os argentinos”, disse o técnico.

“Nós temos treinadores capacitados para treinar qualquer time do país e do exterior. A verdade é que os técnicos brasileiros não são bem vistos. É um momento muito difícil do futebol brasileiro”, completou Levir.

Sem clube desde que foi demitido do Atlético-MG em abril deste ano, o treinador de 66 anos falou sobre seu futuro e pensa em mudar de função dentro do futebol.

“Eu cheguei em casa esses dias e comecei a pensar que já passei dos 60 anos. Está bom. Chega. Mas eu quero parar pela minha vontade porque o desgaste dos veteranos está fazendo com que eles parem. Eu estou pensando que já é momento de fazer alguma outra coisa, mas eu não sei exatamente o que eu quero. Eu estou muito inseguro agora”, concluiu Levir Culpi.

