Levir admite ausência de Lucas Lima e Renato para jogar decisão

O técnico Levir Culpi não está nem um pouco otimista quanto à participação do volante Renato e do meia Lucas Lima na partida desta quarta-feira, contra o Barcelona-EQU, pela volta das quartas de final da Libertadores da América. Preocupado com o estado de saúde dos dois, ele acredita que não poderá contar com ambos no decisivo embate para o Peixe.

“Eu acho difícil que eles participem desse jogo”, disse o treinador santista após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileiro. Assim como havia antecipado a Gazeta Esportiva na sexta-feira, em primeira mão, o Santos confirmou a lesão do meio-campista Lucas Lima na tarde deste sábado. Ele foi diagnosticado com lesão de grau 2 na coxa direita.

O jogador foi avaliado pelo chefe do departamento médico e coordenador da área de saúde do clube, o doutor Rodrigo Zogaib, que tornou pública a análise dos exames. Segundo a nota oficial, a lesão é no músculo bíceps femoral da coxa direita. Já Renato apresenta desconforto muscular no mesmo músculo de Lucas Lima, e foi diagnosticado com um edema no tornozelo direito além disso.

“Essa é a Libertadores, empenho máximo, você tem que ter o elenco e, nesse ponto, o Santos está bem servido. Nós vamos substitui-los bem”, avaliou o comandante, que já antecipou que deve colocar o argentino Vecchio em campo. “Optei por ele contra o Botafogo porque é um jogador que está muito perto de ser usado na quarta”, continuou Levir, que tem Jean Mota e Léo Cittadini como opções para a outra vaga.

Ciente da dificuldade que terá para encarar os equatorianos, o treinador fez questão de mostrar otimismo com a possibilidade de avançar à semifinal. Para ele, é necessário que a torcida apoie bastante a equipe na Vila Belmiro, que já tem os ingressos esgotados.

“Principalmente na quarta-feira, vai ter aquela coisa de Libertadores a nosso favor. Lá no Equador a torcida deu um exemplo de apoio para o Barcelona, o estádio estava todo amarelo. Agora é nossa vez, vamos saber utilizar os jogadores, dois jogadores não pesa tanto quanto hoje (contra o Botafogo), por exemplo, em que a mudança foi geral. Estaremos bem mais encaixados e melhores”, assegurou.

Por ter empatado por 1 a 1 no jogo de ida, em Guaiaquil, o time da Baixada entra em campo classificado devido ao gol marcado fora. Para reverter o quadro, os equatorianos teriam de vencer ou empatar por dois gols ou mais. Um novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis.