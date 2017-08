Juan espera jogo “interessante” em reencontro com o Santos

O Flamengo encerrou a preparação para o duelo contra o Santos, que acontece nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Pacaembu, em São Paulo. A maior parte da atividade foi fechada pelo técnico Zé Ricardo, que comandou trabalho tático de definição da estratégia para encarar o Peixe.

Após os trabalhos, o experiente zagueiro Juan concedeu entrevista coletiva e falou sobre o reencontro com o Alvinegro Praiano, rival da última quarta-feira, em duelo pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Fla perdeu por 4 a 2, mas garantiu vaga na semifinal.

“Acredito que será mais um jogo interessante, como foram os dois da Copa do Brasil, pela qualidade das equipes. Concordo que psicologicamente, valendo vaga numa semifinal, o time precisa de uma preparação diferente para um jogo de 180 minutos”, analisou o ex-defensor da Seleção Brasileira.

Juan também fez questão de exaltar a atuação do Rubro-Negro contra o Corinthians, no último domingo. Jogando em Itaquera, os comandados de Zé Ricardo empataram por 1 a 1, e ainda tiveram chances de virar a partida no fim.

“O Corinthians é o time a ser batido, é o líder do campeonato. Jogar na casa deles é difícil e mostramos que podemos enfrentar qualquer um de igual para igual”, enfatizou.

Com 29 pontos, o Flamengo é o quinto colocado no Brasileiro. Em caso de vitória sobre o Santos, o time recupera, pelo menos, uma posição, já que ultrapassa o próprio Peixe, que soma 31, na terceira posição.