Jogo contra São Paulo gera preocupações no Vasco

Depois de uma temporada no Maracanã, o Vasco reencontra São Januário neste domingo, às 17h(de Brasília), quando enfrenta o São Paulo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, a partida é tratada como alto risco por conta dos acontecimentos envolvendo as eleições. Na última terça-feira a chapa de Eurico Miranda ganhou o pleito, mas uma urna suspeita deixa o resultado sub judice. Isso porque, sem esta urna, composta de votos na maioria de sócios que estão supostamente em condição irregular, o triunfo seria de Júlio Brant, candidato de oposição.

No clássico contra o Flamengo, no primeiro turno, após o apito final São Januário se transformou em uma praça de guerra. Um torcedor morreu do lado de fora. Cabines e camarotes foram invadidos. A motivação política por conta do processo eleitoral acabou sendo o principal motivo para a confusão, que gerou a interdição do estádio vascaíno durante boa parte do Brasileirão.

Com os ânimos acirrados entre os eleitores, existe a preocupação de que São Januário volte a ser um campo de guerra.

“Estou muito preocupado sim. Extremante por sinal. Tudo o que houve no primeiro turno gerou um grande prejuízo técnico e financeiro. A hostilidade durante o jogo preocupa, pois o Vasco não pode ser mais prejudicado”, disse Eurico.

Um forte esquema de segurança está sendo montado, com a segurança do clube sendo reforçada, assim como o policiamento ao redor do estádio. Pedidos de paz serão exibidos durante o duelo.

Sobre a escalação para o jogo, Zé Ricardo, que mais uma vez fechou o treino, faz mistério. Em termo de retornos, o treinador conta com o lateral-direito Madson e do atacante Luis Fabiano, que cumpriram suspensão diante do Santos. Eles ocuparão, respectivamente, os lugares de Gilberto e do argentino Andrés Ríos. O goleiro Gabriel Félix permanece na vaga de Martín Silva, servindo à seleção uruguaia em amistosos internacionais. O desfalque novo fica por conta do volante Wellington, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Evander assume o posto. Mas o drama mesmo é a zaga. Anderson Martins está lesionado, Breno não pode jogar por questões contratuais e Jomar está suspenso. Assim, Lucas Rocha deve compor o setor com Paulão.

A tendência é o Vasco formar com: Gabriel Félix, Madson, Lucas Rocha, Paulão e Henrique; Jean, Evander, Yago Pikachu, Paulinho e Nenê; Luis Fabiano. Neste sábado o elenco treina pela manhã e depois começa o período de concentração.