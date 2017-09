Jogo contra Chapecoense levanta polêmica sobre meias

O empate sem gols com a Chapecoense, no Sul, não foi um mau resultado para o Flamengo, que agora vai decidir em casa uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Porém, a dificuldade dos cariocas criarem oportunidades de gol acabou ligando o sinal de alerta em relação à principal polêmica de Reinaldo Rueda: Diego e Everton Ribeiro não podem jogar juntos?

Em Santa Catarina Everton sentiu dores na panturrilha esquerda aos 25 minutos e se criou a expectativa de que Everton Ribeiro poderia entrar em campo para compor o setor com Diego. O treinador acabou optando pelo jovem Vinicius Júnior e Everton Ribeiro entrou em ação apenas aos 42 minutos da etapa final e justamente na vaga de Diego.

“Fico feliz de saber que o Flamengo conta com grandes jogadores e muitas opções para o seu elenco. Não existe restrição de usar jogadores atuando juntos. Especificamente no caso do Diego e do Everton Ribeiro eles podem atuar juntos, mas temos a nossa maneira de trabalhar pensando no jogo a jogo e no melhor esquema para fazer os jogadores darem o seu melhor dentro de campo. Mas conto muito com os dois”, disse Rueda.

Diego e Everton Ribeiro evitam criar polêmica quando são perguntados sobre o assunto, que foi tema entre os torcedores em redes sociais após o confronto. O segundo entende que o fato de não estar inscrito na Copa do Brasil acaba atrapalhando os planos de Rueda.

“Tem essa questão da Copa do Brasil que eu não posso jogar e de certa maneira existe a preocupação de chegarmos da melhor maneira possível na final contra o Cruzeiro. Mas o Flamengo tem um grupo unido e todos os jogadores sabem da sua importância – disse Everton Ribeiro, se referindo ao jogo decisivo pela Copa do Brasil contra a Raposa, no dia 27 de setembro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O elenco do Flamengo retornou nesta quinta-feira de Santa Catarina e os jogadores realizaram um trabalho regenerativo. Everton foi reavaliado pelo departamento médico, que deve se posicionar nesta sexta-feira, quando o plantel vai trabalhar na parte da manhã. O Rubro-Negro volta a campo no domingo, quando recebe o Sport na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ), às 16h(de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.