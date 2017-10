Jô vai a campo pela primeira vez e faz trabalhos leves com bola

O atacante Jô parece estar evoluindo em seu tratamento na panturrilha. Nesta sexta-feira, apesar de ainda não trabalhar com o restante do grupo na preparação para pegar o Coritiba, na próxima quarta-feira, o camisa 7 foi ao gramado.

Ao lado do volante Paulo Roberto, que também vem se recuperando de lesão na coxa direita, ele treinou separado, mas fez movimentos com bola. A expectativa é de que, em breve, ele faça trabalhos mais intensos.

Caso consiga contar com Jô e Paulo Roberto na quarta, o técnico Fábio Carille diminuirá o número de desfalques, que já é considerável. Ele não terá Fagner, Gabriel e Romero, suspensos, e ainda pode perder Balbuena, que está com a seleção paraguaia.

Se o artilheiro corintiano no ano não estiver apto, Kazim deve ser novamente o escolhido. Ele foi titular contra o Cruzeiro no fim de semana e, nos primeiros esboços de time para o próximo duelo, está atuando entre os 11.

Com 55 pontos, o Timão lidera o Campeonato Brasileiro com certa folga, já que o vice-líder Santos tem 47. O segundo turno da equipe, porém, não é o ideal, com apenas duas vitórias em sete jogos.

*Especial para a Gazeta Esportiva