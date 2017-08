Jadson volta ao Corinthians após recondicionamento físico

O meia Jadson vai finalizar o seu trabalho de recondicionamento físico nos próximos dois dias e será titular da equipe do Corinthians na partida contra o Atlético-GO, neste sábado, às 19h (de Brasília), no estádio de Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A confirmação foi dada pelo técnico Fábio Carille, que tirou o camisa 10 da vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na quarta-feira, exatamente para deixá-lo nas melhores condições possíveis.

“Jadson inicia o jogo no sábado, ficou lá para ter uma rodagem maior, conseguir trabalhar diariamente. Mas já está bem definido que ele inicia o jogo no sábado”, disse o treinador, que não terá à disposição o paraguaio Romero e o centroavante Jô, ambos suspensos por terem levado o terceiro cartão amarelo na Arena Condá.

Sem a dupla, Carille mais uma vez terá de escolher entre Clayson e Marquinhos Gabriel, que têm disputado posição no setor desde que o camisa 10 se lesionou, na partida contra o Avaí, no dia 19 de julho, na Ressacada. Recuperado das duas fraturas na costela, Jadson chegou a jogar por 30 minutos na derrota para o Vitória, mas mostrou estar abaixo do restante do elenco em termos físicos.

Como o armador costuma atuar pelo lado direito, o mais provável é que Clayson, autor do passe para Jô no triunfo em Chapecó, seja o escolhido pelo comandante. Tido como um nome que rende mais na esquerda, o ex-Ponte Preta perdeu a vaga contra Chape por não ter tanta recomposição defensiva quanto Romero, incumbido de acompanhar Apodi.

Já na função de centroavante, o mais provável é que o turco Kazim herde a vaga de Jô pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Escalado como titular nos jogos contra o Patriotas-COL, pela Sul-Americana, ele foi utilizado por poucos minutos no torneio nacional e terá a chance de, contra o lanterna, mostrar que pode ser útil ao comandante corintiano.

“Nós vamos pegar o último colocado no sábado, dentro da nossa casa, e não ache que vai ter facilidade por causa disso. Vamos trabalhar bastante, manter a nossa concentração e respeitar bastante o adversário para tentar sair com os três pontos”, concluiu Carille.

Com o resultado, o Timão chegou aos 50 pontos conquistados, dez acima do Grêmio, segundo colocado, igualando as 21 partidas dos gaúchos. A equipe, que volta a São Paulo nesta quinta-feira, terá pela frente o Atlético-GO neste sábado, às 19h (de Brasília), em Itaquera.