Jadson treina e tem chance de voltar ao time contra o Vitória

O meia Jadson voltou aos treinos com bola na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, e aumentou suas chances de aparecer na equipe do Corinthians para a partida deste sábado, às 16h (de Brasília), contra o Vitória, no estádio de Itaquera, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma fratura na costela, o camisa 10 mostrou boa movimentação e até participou do jogo em campo reduzido entre titulares e reservas.

Machucado desde a partida contra o Avaí, no dia 19 de julho, o armador teve o seu prazo de recuperação estipulado em um mês pelo departamento médico. Com uma lesão que torna difícil a manutenção do condicionamento físico, já que impede o atleta de treinar qualquer coisa por cerca de dez dias, ele teve uma evolução surpreendente na avaliação do departamento médico e da comissão técnica.

Ainda receosos, porém, os profissionais mantiveram Jadson a todo momento como o curinga do trabalho, atuando sempre para a equipe que tinha a bola, função que minimiza os contatos físicos. A ideia é que, com o decorrer da semana, ele consiga se movimentar sem limitações dentro de campo, aguente as trombadas típicas de um jogo de futebol e possa ser relacionado para encarar os baianos.

Sem o meio-campista, Carille esboçou uma equipe com Clayson pelo lado esquerdo e Romero pela direita, auxiliando Rodriguinho na armação das jogadas. A novidade ficou por conta da presença de Marquinhos Gabriel entre os jogadores disponíveis, o que indica que o canhoto agora está atrás de Clayson na “fila” dos reservas para substituir os titulares. Antes, Marquinhos era praticamente o 12º jogador do Alvinegro, mas as boas atuações do ex-Ponte Preta contra Galo e Sport o colocaram à frente.

A equipe titular escalada teve Cássio; Fagner, Balbuena, Léo Santos e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Romero, Rodriguinho e Clayson; Jô. Pedro Henrique, único que esteve no 3 a 1 sobre o Sport que não participou do treinamento, foi liberado para acompanhar o nascimento do seu filho, Pietro. O reserva contou com Walter; Léo Príncipe, Warian, Paulo Roberto e Moisés; Fellipe Bastos, Camacho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Pedrinho; Kazim.

Pedindo a todo momento que os jogadores pressionassem e criassem espaços diante de uma defesa recuada, Carille trabalhou os times por cerca de 20 minutos. Depois de uma breve pausa, Kazim reclamou de dores na coxa esquerda e deixou a atividade. Além dele, saíram dos reservas Moisés, Marquinhos Gabriel, Giovanni, Pedrinho e Jadson, dando lugar a Marciel, Rodrigo Figueiredo, Danilo, Clayton, Carlinhos e Vilson, até então em um trabalho à parte.

O destaque ficou por conta de Rodrigo Figueiredo, autor de belo gol após troca de passes com Danilo. Vilson, que também está próximo do retorno, tomou para si a função coringa. Antes, no trabalho de finalizações que serviu de aquecimento, ele foi motivo de muita vibração por parte de Balbuena ao acertar um voleio e vencer o jovem Maltos, goleiro do sub-17, que vinha fazendo defesas espetaculares até aquele momento. “Pega essa”, gritou o paraguaio, numa espécie de “trote” com o jovem.

As ausências ficaram por conta do zagueiro Pablo e do lateral direito Guilherme Mantuan, que apareceram brevemente na parte externa do CT para ir ao laboratório R9. Enquanto o defensor trata um estiramento na coxa direita, o garoto sofre com dores na coxa esquerda. Ambos devem ficar fora do embate do final de semana.