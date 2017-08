Jadson fica em 2018 e quer título: “Não podemos perder essa chance”

O meia Jadson é um dos remanescentes da conquista do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2015, mas se vê com a mesma vontade daquela ocasião para levantar a taça nacional nesta temporada. Já estabelecido na galeria de campeões da história alvinegra, ele acredita que o atual elenco não pode perder a chance de assegurar o maior título do país e não se vê fora do Timão em 2018.

“Criou-se uma expectativa muito grande da torcida, até mesmo aqui dentro do clube, nossa equipe não pode perder essa oportunidade. É entrar concentrado para conseguir esse título que vai ser muito importante para todo mundo, principalmente os garotos, que não sabem o que é ser campeão brasileiro aqui”, comentou o camisa 10, que já viveu uma experiência pouco feliz na carreira quando liderou uma competição por tanto tempo.

“Em 2004, com o Atlético-PR, a gente acabou deixando escapar. Tomara que a gente possa ser campeão novamente, não só por mim, mas para os jovens que não sabem o que é isso ainda”, avaliou, pedindo calma na administração da vantagem. “O campeonato é longo, tem muitas rodadas pela frente. Temos de saber lidar com essa diferença que criamos”, observou o armador, que, em 2004, não abriu mais do que dois pontos para o vice-líder Santos. O Peixe ultrapassou o Furacão nos últimos dois jogos e levou a taça.

Alheio à disputa pelo título, Jadson ainda assegurou que continuará no clube no ano que vem, diferente do que ocorreu dois anos atrás. “Com certeza, se der tudo certo, estou aqui. Vou ficar aqui. Pretendo conquistar esse título que eu não tenho na carreira pelo Corinthians”, informou o camisa 10, pedindo sempre muita calma aos companheiros ao lembrar as derrotas para Vitória e Atlético-GO, em casa.

“A nossa equipe sabia que uma hora a derrota ia chegar. Não esperávamos perder esses dois jogos em casa, eram jogos importantes para conseguir manter essa distância para os concorrentes. Nossa equipe tem que se manter concentrada, trabalhar com os pés no chão porque todos os jogos serão difíceis daqui para frente”, disse Jadson, ignorando os rivais que se recolocaram na briga pelo título.

E”u não acompanho muito as notícias das outras equipes, mas deve ser uma forma de o treinador não deixar o grupo largar o campeonato e manter um time pela frente. Não só o (Reinaldo) Rueda (técnico do Flamengo). mas as outras equipes também. Tem que sempre ter um objetivo para conseguir as vitórias”, continuou, reconhecendo que os dez pontos de diferença para o Grêmio, que podem cair para sete no próximo final de semana, ainda são uma vantagem bastante considerável.

“É um campeonato muito disputado, você acaba fazendo as contas, temos nosso objetivo de conquistar esses pontos. Eu sei e todos sabem que o Brasileiro é muito difícil, esse saldo de 10 pontos para o Grêmio, é complicado a gente perder quatro seguidas e eles vencerem as quatro. Não é impossível, mas é complicado. Sabemos que a diferença é boa”, concluiu.